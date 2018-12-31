鮭魚、青花菜...「抗痘8大營養素」公開！你還傻擦痘痘藥？



▲長痘痘別只想要擦痘痘藥解決，你應該要從生活作息以及飲食習慣做起。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

臉上一長痘痘就狂擦痘痘藥嗎？你要知道，想要擁有像雞蛋一樣光滑且沒有任何痘痘的皮膚，光靠保養品和痘痘藥是絕對不夠的，而是你應該要從飲食以及習慣做起，這樣才能養出超美肌。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就列出能夠抗痘的8大營養素，鮭魚和青花菜都上榜，不妨就在飲食中加入這些營養素保養肌膚吧！

對抗痘痘的8大食物：



1.複合碳水化合物

胰島素水平上升和長痘痘有關係，就算你吃豌豆、蔬菜等全穀類和其他的複合碳水化合物也要記得維持胰島素和血糖的水平。但是要記得最好別攝取「濃縮麵粉」，因為濃縮麵粉的營養成分已經所剩無幾，而且可能還添加許多人工物質，甚至還會偽裝成全麥麵粉。

此外，也要少吃碳水化合物，像是義大利麵、小麥麵粉、白米和糖。許多意想不到的食物可能都有添加小麥麵粉，包括全麥麵包、麵包粉、馬鈴薯餅和一些醬料。

2.鋅

鋅是一種微量礦物質，不容易被身體儲存，以「增強免疫」的特性廣為人知，鋅能夠解決頭部受傷、飲食失調、注意力不足過動症、骨質疏鬆症、預防癌症以及皮膚問題等等百種疾病。

鋅也能夠調節新陳代謝和激素水平，一項研究指出，增加鋅攝取量40毫克／天有助於治療嚴重的痘痘症狀；你可以多吃南瓜籽、腰果、牛肉、火雞、藜麥、扁豆以及海鮮提高鋅的攝取量。



▲多吃南瓜籽就可以提高鋅的攝取量。



3.維生素A

體內的維生素A若是過低，也和「長痘痘」脫不了關係，但你可別聽到這裡就瘋狂在飲食中加入維生素A，因為維生素A也可以是有毒的，所以在你要攝入維生素A前，應該要先詢問醫師自己是否適合。

缺乏維生素A可能也會引起許多嚴重的問題，所以如果你能適量攝取就能改善眼睛不適、對抗酵母感染、預防某些癌症和頭痛等等。你可以透過食用鱈魚等油性魚類、乳酪為人體添加維生素A，假如這些食物你都不喜歡，那你可以嘗試雞蛋、紅薯和冬瓜。

4.維生素E

除了維生素A之外，另一種和痘痘相關的營養素就是維生素E，就和維生素A，攝取之前得先問過醫師指示。目前已知維生素A能夠預防疤痕、心臟問題、某些癌症、大腦、神經系統疾病以及懷孕問題等等。

你可以在日常飲食中加入一些小麥胚芽油、榛果、葵花籽油或是杏仁油，此外，也可以多攝取油性魚類和酪梨，都是不錯的選擇。



▲酪梨不僅對減肥有效，還可以抗痘和維持肌膚健康。



5.Omega－3脂肪酸

Omega－3脂肪酸是一種抗氧化劑，能夠清除體內的自由基，並為身體健康帶來許多好處，像是降低血壓、抗憂鬱、增加人體能量以及改善視力等等；此外，Omega－3脂肪酸也有助於對抗粉刺和改善情緒。你可以透過脂肪魚（如：鮭魚）、亞麻籽、橄欖油或是雞蛋中攝取Omega－3脂肪酸。

6.益生菌

益生菌是活在腸道中的「好」細菌，能夠幫助人體消化食物和吸收營養。由於消化系統是維持身體健康所需的元素之一，所以多吃一些發酵後的食品確實能夠維持腸道細菌的健康。

你可以多攝取優酪乳、泡菜、克非爾（牛奶酒）、紅茶菌、德國酸菜、醃小黃瓜、味噌、丹貝（天貝）、納豆、羊奶奶酪以及希臘優格。

此外，如果你的皮膚狀況很差，也要避免攝取乳製品，因為乳製品會讓粉刺狀況變的更糟，所以你想補充益生菌可以試試希臘優格，不僅卡路里和含糖量較低，就連益生菌和蛋白質含量也比較高。



▲如果你的皮膚不好，就一定要避免攝取乳製品，否則狀況會越來越差。



7.維生素C

相信大家都知道，維生素C不僅可以支持免疫系統，還擁有其他功效，包括「維持肌膚的健康」。維生素C有助於預防嚴重痘痘所造成的疤痕，還能維持大腦和心臟的健康，而且富含維生素C的食物很多，簡單又美味！

像是哈密瓜、柑橘類水果、葡萄柚、奇異果、青花菜、花椰菜、抱子甘藍（小洋白菜）、芒果、草莓、藍莓、菠菜以及番茄都有滿滿的維生素C。

8.維生素B3和B5

B族維生素不管是對於身體健康或是心靈都很重要，B3能夠防止組織損傷並加強細胞健康，而B5是許多皮膚護理產品中常見的物質之一，在體內，B5可以幫助身體產生能量和代謝營養。

如果你想攝取B5，可以多吃雞肉、雞蛋、青花菜、花生、魚類、貝類、牛奶、優酪乳、豆類、酪梨以及紅薯。

假如你想攝取B3，除了一些肉類之外，也可以透過金槍魚、鮭魚、豆類、種子、牛奶以及一些綠葉蔬菜。



▲假如你想攝取B3營養素，就可以多食用鮭魚以及一些綠葉蔬菜。