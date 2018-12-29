害怕辜負對方！「5大星座」不敢給承諾...雙子、牡羊都上榜

點評: 你或你的另一半有上榜嗎？



▲有些人會因為害怕「辜負對方」而不敢說出承諾。（圖／取自免費圖庫PEXELS，以下皆同）



國際中心／綜合報導

你的另一半總是不敢給你承諾嗎？在感情中，每個人對於伴侶都會有不一樣的方式，有些人無時無刻都會把承諾掛在嘴邊，但有些人卻連一句諾言都說不出口，讓彼此的心都好累。對此，占星專家Valerie Mesa就在國外網站《POPSUGAR》告訴大家最害怕給予承諾的5大星座，其中牡羊和雙子都有上榜！

害怕給另一半承諾的5大星座：

1.牡羊座

牡羊座本身並不難穩定下來，但是在「保持忠誠」的部分就很難了。牡羊座的個性非常熱情、性慾強也很容易衝動，只要是他想要的東西，就一定會想辦法得到，你不管做什麼事情都無法阻止他。

此外，Valerie說，這個火象星座也很喜歡追求刺激，尤其是牡羊男，他們非常喜歡被征服，但這並不表示牡羊女就不是這樣。在感情中，牡羊座的底線就是對於想要得到的東西都「沒有耐心」。



▲牡羊座很難在感情中保持忠誠，而且只要是他們想要的東西，就一定會得到。



2.雙子座

雙子座可以說是所有星座中的騙子！他們的個性很多變，而且注意力也總是變來變去，因此雙子很難把眼光放在同一個人的身上。雙子座很會說話，身邊的朋友也很多，而且雙子座也很會調情，所以根本不缺情人。

雙子座喜歡心靈上的談話，但你要做好心理準備，因為只要他們一感到話不投機，他們就會馬上對你失去興趣。Valerie說，你也要記住雙子座的「猶豫不決」，因為這可能會導致他們在沒有思考的情況下就把心思轉移到另一個人的身上。

3.天秤座

很多人都覺得天秤座在感情中是「主導」的一方，但事實上，天秤座在尋找另一半的同時，也在找尋自己所缺乏的「平衡」。Valerie認為，天秤座很迷人，但是對他們來說，浪漫根本就不重要，而且他們的優柔寡斷會在無形中上害了自己和愛人。

也許到最後你會發現，和天秤座談戀愛只會陷入不斷的惡性輪迴，因為他們的個性根本就不會改變，只會不斷讓你受到傷害。此外，Valerie說，如果天秤座喜歡你，那他們就會想盡辦法讓你知道，但是他們可能還會有點三心二意，那你完全無法摸透。



▲天秤座的優柔寡斷會不小心傷害了自己和另一半。



4.射手座

對於射手座來說，沒有自由真的會死，所以「安頓下來」真的是一件超級可怕的事。Valerie表示，射手座根本就無法給承諾，更不用說是信守承諾，他們認為「一生只能活過一次」，因此他們會用盡全力把人生活的更加精采，絕對不會讓別人束縛住，所以要找到一個能夠包容他們的另一半，一點都不簡單！

5.水瓶座

水瓶座認為「愛情」只是一種心態，就算你覺得自己跟他很曖昧，他也不一定會覺得你們有發展的可能，甚至會覺得只是朋友而已。其實水瓶座的個性和雙子座有點像，只是水瓶座更隨意了點。

Valerie提及，水瓶座也很重視獨立和自由，但是他們清楚知道自己到底需不需要某個人，他們並不是沒有感情，只是他們認為「心態」決定一切，而且他們也很擅長分離情緒以及阻擋情緒，可能會讓另一半感覺不到安全感。



▲水瓶很重視獨立和自由，常常會讓另一半感到沒有安全感。