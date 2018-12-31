你覺得自己像什麼動物？一張圖揭「2019年應該有的新改變」



▲你覺得自己在2018年以來，最像哪隻動物呢？趕快往下看測驗結果！（圖／翻攝自日本網站《Uranaitv》）



國際中心／綜合報導

你覺得自己像哪隻動物呢？一眨眼，2018年已經來到了最後一天，因此占卜專家Ayane Oshiba就在日本網站《Uranaitv》和大家分享一個有趣的心理測驗，圖中有鸚鵡、狗狗、貓咪以及倉鼠，你認為自己在2018一整年來最像哪隻動物呢？透過你的選擇就可以看出你在2019新的一年應該要做的改變！

測驗結果揭曉：

A.鸚鵡：渴望獲得認可

鸚鵡在這裡代表的是「渴望獲得認可」的象徵，你在2018年是不是一直努力著想要得到別人的認可呢？雖然你有這樣的想法是好的，但你要記得新的一年即將到來，別給自己那麼大的壓力。偶爾你也該鬆口氣，別把自己逼的這麼緊，並且給競爭對手一個公平比試的機會。



▲別總是把自己逼的那麼緊，新的一年你應該要給自己一點時間鬆口氣。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



B.狗：貪婪的象徵

仔細回頭想想，2018一整年你是否想要很多東西呢？你已經被「物質的慾望」給綁架，你只有在買東西時才會感到快樂，但這樣只會讓你陷入「擁擠狀態」，而且你的心靈也不會獲得滿足。

在2019年，請你要了解自己買東西到底是為了「需要」還是「想要」，並且要在不受貪婪驅使的情況下檢視自己到底要的是什麼，這樣才不會造成不必要的浪費以及金錢上的損失。

C.貓咪：快樂

在這裡，貓咪代表的是「快樂」的象徵。在2018年，你都會選擇先做「有趣」的事情，其他會讓你感到不快樂的事情你都會推遲，但是你要知道，如果你永遠都只先做自己喜歡的事情，那些不想做的事情依然會繼續存在，你躲也躲不了。

所以在2019年你應該要規劃好自己到底該做些什麼事情，在你又要獎勵給自己一些「喜歡的東西」時，也應該要先做好本來就該做的事情，才不會事情越積越多。



▲該做的事情就要做，千萬不要一拖再拖，越拖越多。



D.倉鼠：依賴

又小又可愛的倉鼠是「依賴他人」的象徵。在2018年，你總是習慣依賴他人，而且你也沒有自己的想法，你要知道，就算你已經把自己最好的一面展現出來，有些潛在的人際關係危機還是無法解決。

因此在2019年，你應該要「自力更生」，當你做事情之前，自己就要先想好未來可能會發生何種狀況，別人的意見你可以聽，但不代表你就得全盤照收，請你要記得保持內心的堅定，這樣你的人際關係會比較順利。