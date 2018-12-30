吃奇異果能減肥＆改善血糖？醫曝「關鍵步驟」：顏色差很多

文、圖／鹿港基督教醫院內分泌暨新陳代謝科莊武龍醫師

2016年世界糖尿病聯盟在台北舉行了研討會，其中的一場演講就是有關奇異果的研討會，學習好的飲食技巧衛教可以改善血糖波動。我把Dr. Monro的演講整理成心得分享，我相信可以幫助到很多人，而且這不需要用到任何一顆藥物！

奇異果要什麼時候吃呢？

Dr. Monro跟另一個醫師在演講中指出，他們把正常沒有糖尿病的人，分成了好幾組。一組飯前30分鐘先吃奇異果，再吃主食、一組同時吃奇異果跟主食、一組先吃主食，飯後再吃奇異果，然後再量測血糖的變化。根據實驗的結果顯示，飯前30分鐘先吃奇異果，再吃主食，血糖上升的幅度，還有血糖變化ｘ時間的面積是最小的，其次是同時吃奇異果跟主食，最差的則是先吃主食，飯後再吃奇異果。

「就是不要選擇在飯後才吃奇異果！」

為什麼先吃奇異果再吃主食可以降低血糖上升幅度？

目前，人體內的實驗還在研究中，還沒有確切的答案。不過依照他們提出的研究設計，是非常詳細的，根本就是拿藥品的研究設計，來做食物的科學研究。不過，在人體外的實驗，Dr. Monro發現奇異果可以降低葡萄糖擴散吸收。或許這是可能的原因之一。

糖尿病的人，也適用嗎？

這裡要特別說明，因為實驗的對象是正常人，而不是第一型糖尿病或者是第二型糖尿病的人，所以建議可以先試試看，但是要搭配血糖監控來看看自己的反應是不是也跟正常人的實驗一樣，只有試了才知道。

另外，因為外國人吃的主食不是米飯，而以米飯為主食的台灣人，是不是也是這樣的結果則不得而知；總歸一句，試了才知道！歡迎大家到「控糖筆記」的臉書粉絲團，分享你們的經驗跟結果。

吃綠色奇異果比較好？還是黃色奇異果？

這個問題，如果是以血糖變化的話，可以用升糖指數（Glycemic index，簡稱GI值）來當參考。

如上圖所示，綠色奇異果的GI值為39，而黃金奇異果的GI值為49，所以吃黃金奇異果的血糖變化可能會比較大，不過說真的，黃金奇異果可能會比較好吃。

想減重的人，吃奇異果有什麼好處？

Dr. Monro指出奇異果加入液體後，會使液體的體積膨脹，可能可以增加飽足感；其實飽足感是減重很重要的一環，因為你不可能靠一直餓肚子來減重，如果能夠有均衡飲食，熱量攝取不過量，並且有飽足感，減重才能常久；另外，奇異果的GI值蠻低的，所以選擇奇異果當作食物的來源之一，就是在施行低GI飲食。

本篇的重點在於奇異果怎麼吃，不是要叫你吃奇異果減重，飲食要均衡，不要只吃奇異果。

總結：

1.如果以控糖為目標，不要在飯後才吃奇異果。

2.不同顏色的奇異果，升糖指數不同。

3.奇異果可能額外有增加飽足感的好處。

參考資料：

1.Adv Food Nutr Res. 2013;68:257-71.

Kiwifruit, carbohydrate availability, and the glycemic response.

2.Dr.Monro之前在澳洲的演講：

http://www.kiwifruitsymposium.org/presentations/kiwifruit-double-agent-glycaemic-control-and-nutrient-enhancement/

3.Zespri奇異果的升糖指數：

http://www.zespri.com.tw/nutritious/page_04.php

本文經莊武龍醫師同意授權轉載，原文在此，請勿任意使用

莊武龍醫師，鹿港基督教醫院內分泌暨新陳代謝科，現有經營：粉絲團、部落格。