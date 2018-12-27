一按就暖！中醫獨授「4穴道」擺脫手腳冰冷...寒流來也不怕

點評: 會手腳冰冷的絕對要學起來！



▲天氣冷，人體的新陳代謝和血液循環都會變差，所以有些人的手腳會冷冰冰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文、圖／針到手抽筋 中醫師邱榮芳

邱醫師回來囉～前陣子因為太忙一直抽不出時間跟大家分享中醫小知識，雖然這季天天氣蠻暖的，但接下來會有一波寒流來襲，提供大家幾個保暖小偏方！

冬天，氣溫逐漸下降，很多人都會出現手腳冰冷的困擾，是因為人體的新陳代謝速率減慢，血液循環不佳，加上低氣溫造成末梢血管收縮，身體能量不足供應到四肢末梢，使得手腳尤其是指尖、腳尖等部位的血液循環不暢。



▲天氣冷，按勞宮穴、足三里、湧泉穴和三陰交就能擺脫手腳冰冷。



穴位按摩

勞宮穴

作用：心痛，嘔吐，癲狂、癇證，口瘡、口臭，手掌麻木、多汗。

位置：在掌心橫紋中，當第三掌骨的橈側，屈指握拳時，中指指尖所點處取穴。

方式：

1.灸法：吹風機溫吹5～10分鐘。

2.按摩：點按、搓法、揉法、摩法。

3.以另一隻手的拇指置於本穴，其餘四指置於手背面支撐，以大拇指以旋轉方式柔壓，一次約30秒。

4.兩掌相對互相摩擦搓揉，至產生微熱感。

足三里

作用：胃痛、嘔吐、腹脹、腸鳴、消化不良、泄瀉、便秘、痢疾、疳疾、喘咳痰多、乳癰，頭暈、耳鳴、心悸、氣短、癲狂、妄笑、中風、腳氣、水腫、膝脛酸痛、鼻疾、產婦血暈。

位置：膝蓋外側（膝眼）直下三寸，距離脛骨前緣外側一橫指處，正當脛骨前肌上。

方式：

1.灸法：吹風機溫吹5～10分鐘。

2.按摩：點按、揉法、推法。自我保健時可用拇指按同側穴位，其餘四指置於小腿後側，向外用力按揉50～60次。

湧泉穴

人體長壽大穴。經常按摩此穴，則腎精充足，耳聰目明，精神充沛，性功能強盛，腰膝壯實不軟，行走有力。

作用：小兒驚風、癲狂、昏厥、休克、頭痛、頭昏、目眩、失眠、失音、咽喉腫痛、便秘、小便不利。

位置：在足底（去趾）前1／3處，足趾蹠屈時呈凹陷處在腳底板不包含腳趾前面１／３處，在第２、３趾骨間取穴。

方式：

1.灸法：吹風機溫吹5～10分鐘。

2.按摩：點按、掐法、擦法、揉法。自我保健時可用拇指按同側穴位，其餘四指置於足底側，向外用力按揉50～60次。

三陰交

肝脾腎三經交會穴。具有健脾利濕、補肝益腎、調和營血的作用

作用：防治泌尿生殖系統疾病、失眠、頭痛、下肢冰冷無力、高血壓

位置：小腿內側，腳踝骨尖的最高點往上三寸（自己的手橫著放，約四根手指橫著的寬度）；脛骨後緣靠近骨邊凹陷處。

方式：

1.灸法：吹風機溫吹5～10分鐘。

2.按摩：點按、揉、擦、指推法。自我保健時可用拇指按同側穴位，其餘四指置於小腿後側，向外用力按揉50～60次。

本文經《針到手抽筋 中醫師邱榮芳》授權同意轉載，原文在此



▲按摩這4個穴道可以搭配吹風機，很快就可以看見效果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）