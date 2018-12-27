死亡率大降！專家曝「10長壽習慣」...你有穿舒服的鞋子嗎？



▲穿舒服的鞋子對於人體的健康相當重要。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



生活中心／綜合報導

其實活的長壽並不難，只要你能保持好習慣！史丹佛大學進行了一項研究發現，若是你能擁有良好的習慣，那你就可以活到95歲；你要知道，生活中不管是多麼細微的事物，都有很可能會影響壽命，就連鞋子你也不能馬虎。對此，國外網站《Bright Side》就列出10個能夠延長壽命的習慣，其中一位專家表示，放假睡覺能使人們免於疾病問題、降低早死的風險！

能夠讓你更加長壽的10個生活習慣：

10.看同一個醫生

英國艾希特大學的科學家指出，如果你長期給「同一位醫生看診」，那麼你的壽命就能變更長。這個法則不僅限於全科醫生，也適用於外科、心理以及其他領域的醫生。

假如你都給固定的醫生看診，那他對你的病情以及身體狀況都能瞭若指掌，所以如果你換了新醫生，他們就必須重新檢查你的身體。

9.規劃預算、省錢

金融專家認為財務狀況和身體健康之間有關聯；美國一組研究人員發現，年紀超過50歲且曾經遭遇過「負財富」衝擊的人，死亡風險出現顯著增加的跡象。

為什麼財富會影響人的身體健康呢？首先，你要知道，「壓力」本身就會破壞健康；第二，當人們沒有錢的時候，他們就無法照顧自己的健康或是去看醫生。因此專家建議，在你確定要退休的前10年，你就應該要先準備好，而且身邊一定要存好一筆錢，這樣才能應付未來可能會發生的危機。



▲確定退休的前10年就應該要先規劃好自己的財務狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



8.多吃好的脂肪

根據《美國心臟協會流行病學和預防研究》指出，攝取單不飽和脂肪（像是：橄欖油、酪梨油、籽油或是其他油）的人可將心血管疾病引起的死亡風險降低16％。如果你能在飲食中適量加入一些動物脂肪，例如：乳製品、雞蛋、雞肉、紅肉或是魚類，就可以將死亡風險再降低約25％。

7.注意腸道健康＆功能

加拿大麥基爾大學的科學家表示，其實「長壽」的秘訣就在於腸道，因為生長在腸道中的「好細菌」能夠延長人的生命。益生菌對於人們所食用的產品吸收力有良好的影響，而且還能幫助人體吸收更多營養有用的物質；此外，也有其他科學家證實，腸道和大腦相關，而且頭部的「混亂」也會導致胃腸道的疾病。



▲如果你能擁有健康的胃腸道，那麼活的長壽絕對不會是問題。



6.穿舒適的鞋子和衣服

帶給人們快樂和舒適的事物間接延長了人的壽命！享壽64歲的大衛羅森巴姆博士生前表示，他認為自己能夠活的好好的就是因為穿了「舒服的鞋子」。由於鞋子能夠幫助控制人體的活動，因此穿著舒適的鞋子、每天步行約1萬步，對於人體的健康來說相當重要。

5.別躺在沙發上

假如你能夠減少坐在辦公室或是躺在沙發上的時間，你的生命就會延長。因此《Bright Side》建議，每天最好別「坐著」超過2小時或是「看電視」超過2小時，如此一來，你的壽命將有機會延長3年。



▲看電視、做著別超過2小時，這樣你就能多活3年。（示意圖／記者周姈姈攝，下同）



4.周末睡久一點

放假了，就盡管睡吧！瑞典科學家Torbjorn Akerstedt的一則研究指出，周末睡覺能夠使人們免於疾病問題，甚至還可以降低早死的風險。

3.定期打掃房間

不用去健身房了！你只需要每天花半小時、每周5次運動就能降低心血管疾病導致的死亡風險，或是花一點時間做家事就能讓生活品質大大改善；若是有時間，你也可以步行去上班、下班，只要你願意給自己一點活動的機會，那麼身體健康鐵定能有明顯的進步。



▲只要花一點時間整理房間就能改善生活品質。



2.找到目標

哈佛大學科學家認為，能夠找到目標並努力實現的人通常都會擁有燦爛又光明的人生，也就是說，那些浪費青春也不想建立職業生涯的人會更早死。生活總是不斷在變化，因此在每個人生階段應該都要有一個新目標，這樣才能促使自己往前走。

《Bright Side》提醒，「不懶惰」是非常重要的，不管如何，你一定要設定一個屬於自己的目標，然後努力實現它！

1.擁有了解你的人

不管你有很多朋友還是只有一位真心好友都沒關係，因為質量比數量更加重要。如果你身邊已經有能夠給予你支持、依靠的親有，那你一定能比預期活的更長壽。

就算你很有錢、什麼都不缺，但是身邊卻沒有一個人可以陪伴你，那麼很現實，你的人生根本就無法百分之百幸福，你要知道，快樂人的會比不快樂的人活的更久。



▲就算你擁有財富，但身邊卻沒有人陪伴，那你很難真正的幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）