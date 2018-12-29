越吃越難睡！害你失眠的「7食物」曝...柑橘、青花菜是殺手



▲如果你在睡前吃「錯」食物，可能會害你徹夜難眠！（圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

晚上總是睡不著嗎？也許是你吃錯東西了！相信大家一定都有過幾次失眠的經驗，不僅隔天精神會超差，若是失眠時間長還有可能會導致心臟病、中風或是高血壓等問題，而且失眠也和日常飲食脫不了關係。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就整理出7種會影響睡眠的食物，最讓人意外的是青花菜和柑橘都上榜，如果你想睡飽，再餓也要忍住啊！

會影響睡眠的7大食物：

1.柑橘

雖然多吃水果很健康沒錯，但你若是在睡前吃了柑橘類的水果，可能就會搗亂你的睡眠品質，由於柑橘類水果為高度酸性，因此很容易引起胃灼熱或是胃食道逆流等相關疾病。

此外，柑橘的含糖量也很高，能夠提供人體許多能量，因此早餐可以搭配柑橘一起吃，隨著時間來到中午、下午和晚上，再搭配低糖以及低酸的水果。《HEALTH&HUMAN》建議晚上可以吃無花果、葡萄乾、葡萄、蘋果、奇異果和木瓜。



▲若是睡前食用高度酸性的柑橘類水果，可能會引起胃灼熱或是胃食道逆流。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.青花菜

青花菜屬於十字花科蔬菜，擁有相當豐富的營養素以及纖維，需要很長的時間才有辦法消化，所以睡前最好不要吃；而十字花科蔬菜在消化過程中都會產生「氣體」，會干擾睡眠。其他像是抱子甘藍（小捲心菜）、高麗菜、羽衣甘藍、花椰菜和綠葉甘藍也會影響睡眠。

3.芹菜

你半夜會一直起來尿尿嗎？如果會的話，就代表你可能在睡前吃太多芹菜了！由於芹菜含有大量的水，所以就算你吃飽和睡前的時間隔了很久，芹菜的水分還是可以填滿你的膀胱，其他像是西瓜、黃瓜和捲心萵苣也是如此。



▲芹菜的含水量很高，會讓你在半夜一直醒來上廁所。



4.肉

如果你想睡的好，睡前最好也別吃肉類，尤其是紅肉，含有大量的蛋白質和脂肪，因此需要很長的時間才有辦法消化，會讓你睡的很不安穩，但這並不代表晚餐不能吃肉，只是你應該要避開睡前吃。

如果你對於到底要不要吃肉感到很掙扎，那你可以在晚餐吃一點點瘦肉，或者一些素食來源的蛋白質，像是優格和菠菜。

《HEALTH&HUMAN》提醒，任何蛋白質都需要更長時間才有辦法消化完畢，因此睡前攝取過多蛋白質絕對不是個好點子；此外，紅肉的脂肪含量也很高，假如你吃完紅肉就躺下睡覺，嚴重可能會引起消化不良或是胃痙攣。

5.辛辣食物

睡前若是吃太多辛辣食物可能會引起胃部不適和胃灼熱，尤其在你躺下之後，胃酸會聚集在食道周圍，因此胃灼熱的症狀會變得更糟糕。此外，國外也有一些研究發現，睡前吃辛辣食物也會增加惡夢的發生率。



▲除了睡不好之外，食用辛辣食物也會害你做惡夢。



6.甜點

你可能會覺得，辛苦工作了一整天，晚餐吃飽後品嚐一個小甜點不會怎樣吧？但你要知道，睡覺前最不應該發生的事情就是「血糖水平」飆升。

睡前吃甜點會讓你變的更加有活力，特別是巧克力，由於巧克力含有咖啡因、糖和可可鹼，因此可能會導致心率增加以及失眠。

7.速食

明明晚餐已經吃很飽，到了半夜卻又餓了起來，這時候大家腦中閃過的第一個念頭一定就是「去買速食吧！」但你知道嗎？不管是速食或是其他油膩的食物都很難被身體消化，而且也更容易引起胃灼熱。

一頓餐點的脂肪越多，你的身體就會產生更多胃酸以及氣體。此外，胃痛也會讓你徹夜難眠，如果你出現胃痛的症狀，不妨試著睡左側減少回到食道的胃酸量。



▲油膩的食物需要很多時間才有辦法被消化，而且也很容易引起胃灼熱。