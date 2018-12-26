含糖量超高！吃壽司的「8大壞處」曝光...細菌全吃下肚噁炸

點評: 小編完全不敢吃生魚片！因為根本不知道廚房人員的手手有沒有髒髒



▲壽司讓許多人愛不釋手，但處理過程和使用魚類若是不當，可能會害你生病。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你喜歡吃壽司嗎？粒粒分明的米飯搭配新鮮的海鮮食材，擄獲了不少人的味蕾，但你知道嗎？其實壽司的「製作過程」以及「使用的魚類」都很有可能會害你生病！國外網站《HEALTH&HUMAN》就整理出吃壽司的9大缺點，除了會害你變胖之外，你還可能會汞中毒以及吃進各式各樣的細菌！

吃壽司的8大缺點：

1.不太健康

由於米飯會和糖、壽司醋混合，因此壽司的含糖量其實很高，而且米飯本身就會提高血糖水平，簡單來說，你吃了一個壽司就是吃進雙倍的糖，你吃進了這麼多糖，你還會覺得自己很健康嗎？

此外，也有許多人吃壽司沾芥末，但你知道嗎？有很多餐廳都會使用「染色辣根」冒充芥末，而將辣根染色的食用黃色5號是一種會致癌的物質。

2.汞中毒

金槍魚、鰤魚、藍鰭金槍魚、鱸魚以及龍蝦等海洋魚類都富含汞，魚在受到污染的水中攝入汞，接著你又吃了魚，就會間接把汞全吃下肚，只要你吃的魚越多，吃進體內的汞就越多。你要知道，汞中毒絕對不會是件好事，而且也很有可能會對胎兒以及而同產生重大影響。



▲生魚片挾帶的細菌和病毒會對孕婦、新生兒等造成難以挽救的傷害。



3.李斯特菌

假如你是個孕媽咪，那就請你別吃壽司，就如同第2點所述，汞會傷害胎兒，而且李斯特菌更可怕；李斯特菌是食用受污染食物（包括：生魚片）所引起的細菌感染。

孕婦、新生兒以及免疫系統較弱的人都是感染李斯特菌的高危險群，症狀有頭痛、頸部僵硬、意識不清以及抽蓄，而孕婦最嚴重會流產、胎死腹中，新生兒則是會病的很嚴重。

《HEALTH&HUMAN》認為，當你吃到不新鮮的生魚片開始，李斯特菌就會開始養成，或者是在70天後發育。

4.沙門氏菌

沙門氏菌也會造成人體細菌感染，通常都是食用不當處理的食物會發生的問題，很有可能是廚房人員在處理食物之前上廁所沒有洗手而造成的。

金槍魚中就有沙門氏菌，而且就算把魚冷凍過後也很難免於沙門氏菌的侵襲。只要你能確保將食物煮熟，就能預防感染沙門氏菌；此外，如果你得到腸胃疾病，可能和沙門氏菌脫不了關係。



▲廚房人員上廁所後沒有洗手就做壽司，會讓你間接吃進沙門氏菌，超噁！



5.食物中毒

和海鮮相關的疾病問題有38％都是「食物中毒」！假如魚在運送過程中沒有維持在一定的低溫，魚肉就會開始腐爛，而魚肉受到細菌分解後會釋放組織胺，因此你可能會出現許多過敏反應，像是潮紅、長皮疹、頭痛、頭暈和出汗。

6.人造毒素

「海洋污染」是如今最重要的一項議題，人們一直以來都把海洋當作垃圾場，而報應最終也將回到人們身上。由於大海裡充滿許多垃圾、污染物，因此魚的身體裡都是多氯聯苯和殺蟲劑，而人們又吃了魚，就等於是把所有的毒素都吃下肚。

特別是「珊瑚礁（熱帶魚）魚」，很容易會引起「雪卡毒素」中毒，症狀為嘔吐、腹瀉、幻覺或是神經出現異常，可能會維持很常一段時間。



▲魚可能會在海裡吃進許多有害物質，而你又把魚吃下肚，就等於是在攝取毒素。



7.絛蟲

許多生物體內（包括人類）多少都會有寄生蟲，而魚類是寄生蟲的大宗，而你吃了生魚，就等於是把寄生蟲一起吃進體內。絛蟲的幼蟲或是卵會躲在魚肉中間接進入你的身體，所以如果你沒有將魚煮熟就生吃，幼蟲是不可能死掉的；一旦這些絛蟲進入人體內，就會開始和你分享你所攝取的所有食物，也會害你出現不舒服的症狀。

8.鯡魚蠕蟲病

吃完壽司就肚子痛嗎？可能是感染了鯡魚蠕蟲細菌了！魚在海中可能會吃進一些受感染的物質，而你又在魚未煮熟的情況下吃魚，這時候你就很有可能會得到鯡魚蠕蟲病。

假如你吃完壽司後，嘴裡有一種刺痛的感覺，沒錯，這很有可能就是鯡魚蠕蟲，會嘔吐則代表身體想擺脫牠們，而肚子痛則表示鯡魚蠕蟲已經跑到體內了。

最後，《HEALTH&HUMAN》提醒，不管是處理人員沒洗手就做壽司，或是魚類本身就帶有許多細菌，你都要知道，你吃的每一口壽司都很有可能會影響身體健康，你也會因此生病；尤其是孕婦、兒童或是免疫系統較差的人都應該要避免吃壽司，否則壽司帶來的副作用可能會造成難以彌補的傷害。



▲吃完壽司就肚子痛，很有可能是鯡魚蠕蟲找上你了。