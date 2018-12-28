12度低溫來襲！營養師推「10大保暖食物」...手腳冰冷免暖暖包



▲低溫來襲不用暖暖包！營養師教你用吃的保暖。（示意圖／南投醫院提供）

生活中心／綜合報導



根據中央氣象局預報，新一波冷空氣將於周四報到，周五、周六強度達最強，屆時北部低溫下探13～15度，空曠地區更下探12度，並將其冷空氣升級大陸冷氣團等級。氣溫驟降終於有冬天的Feel，但這個季節有的人喜歡有的人不喜歡，前者一掃汗水黏膩感，享受穿得暖呼呼；後者則因為天冷鼻子不爭氣，或是手腳容易冰冷不舒服，別怕！有營養師推薦「10種暖身食物」讓你暖暖過這個冬天。

根據《新假期周刊》採訪NutriLife營養顧問中心註冊營養師GloriaTse，她推薦10大保暖食物，怕冷的網友還在等什麼：

1.辣椒

喜歡辛香料的你，可以試試在做菜時摻點辣椒或是辣椒粉，其中的「唐辛子」能加快新陳代謝，讓肌膚表皮血管擴張，讓供血量upup，身體自然暖和起來。

2.熱薑茶

GloriaTse說，薑含有抗氧化劑薑醇類，能抵擋自由基侵害身體、減少發炎，還有助於增強免疫力、促進血液循環，但切記泡薑茶時糖不要加太多，免得越喝越胖。



3.牛肉

牛肉富含鐵質和維生素B群，促進新陳代謝的同時也製造熱能。GloriaTse表示，一塊6盎司的牛排，就含有5.6毫克鐵質，能夠滿足男性每日所需的鐵質的70%、或女生的30%，但也建議減肥ing的網友們應避免「肉眼」部位，其22%都是脂肪。



▲羊肉能預防貧血、補充鐵質。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）



4.羊肉

冬天進補的首選除了薑母鴨、麻油雞，還有網友最愛羊肉爐，維生素B群中的B12有助造血能預防貧血。雖然羊肉鐵質不如牛肉，但仍比雞肉高出一倍。

5.蜆

GloriaTse指出，每100克的蜆就含有10.9毫克的鐵質，比牛肉還高，同時蜆還含有豐富的鋅，有助增強免疫力。

6.肉桂

肉桂能擴張血管、提升血液循環以抵抗寒流。因此GloriaTse建議，平時喝茶、泡咖啡不妨加入肉桂枝、幾片薑，具有暖身效果。

7.炒栗子

夜市常見的炒栗子除了捧在手中暖呼呼，其富含碳水化合物，在消化過程中可製造熱量，讓人感到暖和，其中還含有鉀，可幫助去水腫。



▲地瓜為低GI食物，能夠提供長時間飽足感、提供熱能。（示意圖／翻攝自pixabay）

8.冰地瓜

地瓜屬好澱粉，含有胡蘿蔔素，促進黏膜細胞健康、增強免疫力。低升糖指數的地瓜能提供長時間飽足感，尤其煮熟後放入冰箱中，能產生抗性澱粉，拉長消化時間、穩定提供熱能。

9.木耳

GloriaTse說，木耳含豐富植物性鐵質，但吸收率較低，所以建議在吃它前先進食一個高維他命C的水果以幫助吸收。又或者在炒菜時加入牛肉或羊肉等動物性鐵質食物，有助吸收植物性鐵質。

10.黑豆

眾多豆類中，就屬黑豆含有最豐富的植物性鐵質，具有補血作用。建議搭配牛肉一起吃，有助於鐵質吸收。