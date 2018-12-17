你幾月生？研究：「X月份寶寶」學習力強　加上左撇子＝超聰明



▲你也是9月出生，又是左撇子的超聰明寶寶嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導



回想從小學到大學的求學階段，你在班上的名次都是名列前茅，各科表現都比其他同學優秀；還是頻頻吊車尾，再怎麼用功唸書都看不到前面同學的車尾燈？這可能與你「出生月份」有關。美國國家經濟研究一項報告指出，若你的求學路上一路順遂，那很可能是因為你是9月出生的聰明寶寶，再加上如果你是左撇子，結果會更加顯著。

根據《Lad Bible》報導，美國國家經濟研究一份統計報告，針對美國佛羅里達州超過120萬名公立學校、年齡介於6～15歲間的學生的認知發展研究，結果發現出生於不同月份的學生成績優劣明顯。研究人員發現，班上9月出生（年紀最大）的學生在學校所獲得的年度總平均，比起8月出生（最小）的學生，有表現較優異的傾向。此外，研究人員還發現，隨著時間的推移，班上9月出生的小朋友更容易進入一所好大學。

不只參考小朋友出生月份，該調查還研究了其他社會經濟因素，這些因素有助於孩子在學校的表現，像是父母的教育，種族以及貧富情況。有趣的是，研究還顯示9月出生的學生青少年犯罪、進監獄的機率更低。若你本身是9月出生且又剛好是左撇子更棒，代表你會超聰明，因為IFL科學研究數學能力與左撇子的關聯，發現這種人更聰明的事實，IFL科學學院指出，「左撇子代表你有個更發達的右腦，專門用於空間推理和旋轉物體等過程。」



▲研究發現，同年級中的8月出生寶寶，學習力較差、也較缺乏自信。（圖／達志／示意圖）

世界多國包括台灣，學制都以9月出生做為學童入學之年齡劃分，因此在同年級的小朋友當中，年紀最長的即為9月出生的孩子，最小的則是隔年8月的小孩。根據英國國家研究機構「財政研究所（Institute for Fiscal Studies）」調查48500名孩童的研究發現，8月份出生的孩子，因為在班上年齡相較於其他同學來得小，因此在學習力及表現上會比較差，且缺乏自信。尤其對於小學生的影響特別顯著，可能間接影響心靈，進而失去學習的動力。

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