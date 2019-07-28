泡錯＝營養全Bye！6失誤「咖啡好處→缺點」...你也有NG行為？



▲許多人會買咖啡來提神。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

咖啡能夠提神，有些人會早上喝一杯，好面對一天的挑戰。咖啡富含的抗氧化成分，有助於預防癌症、心血管疾病、發炎、第2型糖尿病等疾病，還幫助減肥。雖然它有那麼多好處，但準備過程中若出現「關鍵失誤」，整杯咖啡的營養可能就此流失。外國網站《Livestrong》表示，無論是買的還是在家沖泡，都應該避免這6個錯誤。

1.買咖啡粉

咖啡豆新鮮時含有最多的抗氧化成分。建議將咖啡豆存放在密閉容器中，早上再打開來研磨。這比買咖啡粉好，因為咖啡粉可能已經放在架上數週，失去抗氧化成分。

2.加糖或人工甜味劑

糖不僅帶來更多空熱量，還對身體產生無數負面影響，包括蛀牙、炎症和體重增加。

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3.加奶精

大多數美國人喝咖啡會加濃縮奶精，但這使飲料的熱量飆高，且營養價值降低。



▲咖啡加的糖會帶來許多空熱量。（圖／取自免費圖庫pixabay）

4. 把咖啡當甜點喝

很多咖啡店都推出不同的咖啡產品，有時就好像點了冰淇淋聖代一樣，糖漿、生奶油樣樣來。雖然一般黑咖啡的熱量還好，但這種被當成甜點的咖啡，隨便喝一杯熱量就高達500大卡，更別提裡頭的脂肪、糖和熱量對健康的傷害。

5.喝得太晚

到了下午開始沒精神，有些人選擇喝咖啡提神，但如果太晚喝，可能導致睡眠問題。當睡眠問題增多，對身體每個部位產生負面影響。

6.分批買

雖然咖啡比肉、菜等產品耐放，但不該一次就放好幾個月。為了避免這種情況，請少量購買，才能確保使用的咖啡比較新鮮，而且仍含抗氧化成分。此外，別將咖啡豆放在冰箱裡，這會導致咖啡豆失去水分，並影響風味。