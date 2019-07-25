擔心孩子長不高！醫曝發育「這2營養」必備...別讓你家寶貝狂挑食



▲小魚乾的含鈣量相當高。（圖／翻攝自pixabay）

文／巫漢盟

一位看起來在讀大班的小妹妹被媽媽帶來門診看感冒，我詢問相關病史及做了身體檢查。在開立藥物時看了妹妹的年紀及身高體重，發現她實際上已經是小學三年級的年紀，但她的身型實在比同年齡的孩子小不少，於是我又多嘴問媽媽有關小妹妹的日常作息還有飲食習慣。



一問之下才知道，原來媽媽也正為了女兒的身高煩惱，她說：「其實我從她小時候每天都準備牛奶給她，但她一直不愛喝，都只喝幾口而已，實在不知為何她這麼抗拒喝牛奶？而我們假日也會帶她去運動，加上平時學校也有體育課，實在不曉得為什麼還是長不高。」



我跟媽媽說，影響孩子身高的因素很多，其中孩子營養的攝取很重要！除了補充牛奶外，其實從日常飲食中也可幫孩子補充鈣質，像是芝麻、芥菜、魚類、奶製品都是良好的鈣質來源，其中，小魚乾的含鈣量相當高，擁有足夠的鈣質，才能幫助骨骼發育。



▲除了牛奶外，芝麻、芥菜、魚類、奶製品都是良好的鈣質來源。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



成長發育2元素缺一不可

1.鈣質

衛福部曾做過「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，國人每日鈣質攝取幾乎不符合建議量，那麼該如何從日常生活中獲取鈣質呢？最簡單的方式就是攝取含鈣食物。其中小魚乾更是富含鈣質的良好食物，每100公克就含有2213毫克的鈣。

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根據衛福部各年齡層每日建議鈣攝取量可發現：

0～6歲：每日300～600毫克

7～9歲：每日800毫克

10～12歲：每日1000毫克

13～18歲：每日1200毫克

18歲以上：每日1000毫克



由此可知，以6歲以下幼兒來說，每天只要攝取約25公克的小魚乾就可獲得一日所需鈣質。



2.Omega-3

第二個重要的營養素是Omega-3，Omega-3是一種不飽和脂肪酸，是大腦和神經發展的重要營養成分。其中，不僅對成人，Omega-3對於孕婦與幼兒也有良好的幫助，富含Omega-3的魚類可以幫助胎兒和幼兒腦神經發育，也能提升反應力，是活化腦細胞的良好營養素。



至於每日應該獲取多少核桃呢？根據衛福部最新每日飲食指南指出，每天應攝取一份堅果種子類，也就是大約7公克的核桃，以獲取身體必須營養。



▲衛福部最新每日飲食指南指出，每天應攝取一份堅果種子類。（圖／取自免費圖庫pixabay）



小提醒



最後阿包醫生也要提醒爸媽，除了幫寶包攝取關鍵營養素，均衡飲食和適當的運動仍然是頭好壯壯的不二法門，每天都應鼓勵孩子均衡的攝取營養。



平時也可以幫孩子準備良好的零食，像是富含鈣質和Omega-3的小魚乾與核桃，並挑選國內大廠，以及包裝上具有安心履歷標示的食物，這樣吃起來才安心。



運動方面，阿包醫生相當鼓勵爸媽帶著孩子一起進行負重運動，像是慢跑、跳繩等，這類運動可以增加骨質密度，為孩子從小就儲存良好的骨本，骨骼發育也才會健康。

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師