大夜班要這時吃！營養師曝「5種作息」正確飲食點...夜貓子也有救了



▲不同作息時間的人，該怎麼安排三餐才對？（圖／記者曹悅華攝）

記者林妤柔／綜合報導

有些人因為工作關係常作息不正常，也無法在正確的時間吃東西。若要身體健康，吃的時間點就相當重要。營養師杯蓋在粉絲團《營養初Nutrue-營養師杯蓋》中介紹常見的5種作息，並分享怎麼在對應的時間安排三餐，才比較健康。

杯蓋表示，一般分為朝九晚五型、歹命早起型、好命睡飽型、夜貓族型、輪班不定型，飲食原則為三餐間隔約4-6小時，睡前4小時吃晚餐。



▲5種作息這樣吃就對了。（圖／營養師杯蓋提供）

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1.朝九晚五型

一般上班族為此類型，生活較規律較好安排三餐。早上7點到9點吃早餐，下午12點到1點吃午餐，晚上6點到8點吃晚餐。

2.歹命早起型

這類型朋友在物流或團膳業常見，需早起做前製備，但與平常作息相近，飲食取得方便，也較好安排三餐。可以5點到7點吃早餐，11點到1點吃午餐，晚上6點到8點吃晚餐。

3.好命睡飽型

假日時常出現此類型，飲食建議早起吃點小東西就好，不用吃到太好的早餐，午晚餐時間可調整為朝九晚五型，也就是1點到3點吃午餐，7點到9點吃晚餐。

4.夜貓族型

屬於此類型的朋友要注意，飲食取得較不易，往往以便利商店為主，但這邊杯蓋建議，可以利用下班時間準備好便當，利用微波方式加熱，較容易達到均衡飲食，若飲食時間安排不易，可起床後1小時吃早餐，約晚上6點到9點吃午餐，最晩睡前4小時吃晩餐。

5.輪班不定型

此類型的朋友可依前面幾種調整，若時間不好抓，可起床後1小時吃早餐，最晩睡前4小時吃晩餐。