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減肥怕澱粉？專家打臉：「挑這些吃」幫助瘦身...重點2原則曝

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記者林妤柔／綜合報導

說到減肥，首要想到就是不要吃油炸類和甜食，但有些人為了減重，連碳水化合物都會特意避開，對此，營養師直呼這可是大錯特錯！營養師黃曉彤在頻道《酷的是米袋》中表示，適量攝取好的碳水化合物，反而有助於減重，因為它能延緩胃排空、減少飢餓感和促進排便，但她也提醒，拿捏好份量最重要，否則一樣會變胖。

黃曉彤說，很多人減肥時不碰碳水化合物，這個觀念其實是錯誤的。適量攝取碳水化合物反而有助於減重，只是重點在於類型挑選與份量拿捏。選擇好的碳水化合物除了能延緩胃排空、減少飢餓感、穩定血糖，還能促進排便。

▲▼蘋果，地瓜。（圖／pixabay）
▲地瓜含有豐富的膳食纖維、維生素和抗性澱粉。（圖／pixabay）

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所謂好的碳水化合物，指的就是複合型碳水化合物，黃曉彤說，就是不要過度精製，盡量保持食物的原態，例如燕麥、地瓜、糙米、五穀飯、新鮮蔬果等，都是屬於複合性碳水化合物。這些食物都含有豐富的膳食纖維、維生素、礦物質、抗性澱粉、值化素，對健康非常加分。

黃曉彤指出，至於壞的澱粉，指的就是甜食、蛋糕、餅乾等，這類食物添加很多的精製糖，經過加工精製，所以除了熱量以外，就沒有什麼營養殘留。所以過量使用這些食物，很容易造成脂肪囤積，並進一步造成肥胖。最後她也提醒大家，即使是好的澱粉，也要拿捏好份量，不然一樣會變胖。

關鍵字： 黃曉彤 酷的是米袋 減肥 減重 瘦身 碳水化合物 飲食健康
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