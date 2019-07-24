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手搖熱量大公開！黑糖珍奶堪稱爆肥No.1

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▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）
▲黑糖珍珠奶茶的含糖量比其它手搖飲更高。（圖／記者許力方攝）

記者林妤柔／綜合報導

台灣身為飲料大國，幾乎人手一杯手搖飲，而台灣之光珍珠奶茶，也在國外吹起一陣風潮。但手搖飲料的含糖量相當驚人，外國網站《NextShark》分享新加坡醫院發布的一則報告，指出黑糖珍珠奶茶的含糖量，高出其他種類的手搖飲，有18.5茶匙的糖。而奶蓋與奶泡的熱量比珍珠高，光一杯手搖飲就超過成人每日建議的糖攝取量。

新加坡的醫療機構Mount Alvernia近期發布一份報告，說明手搖飲的含糖量驚人。該研究比較各類珍珠奶茶的糖、熱量以及最上層餡料。雖然研究指出，綠茶和紅茶有助於降低糖尿病、關節炎和癌症等風險，但也指出，手搖飲的泡茶形式會增加患慢性病的風險。

該醫院舉出不健康的成分，例如奶精，由於含有反式脂肪，增加心臟病和中風風險，因此建議消費者每週最多喝兩杯就好。因為中杯的珍珠奶茶，熱量相當於一塊起司蛋糕。

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▲圓山經典起司蛋糕。（圖／圓山大飯店提供)
▲中杯的珍珠奶茶，熱量相當於一塊起司蛋糕。（圖／圓山大飯店提供）

除此之外，該研究還分析7種不同類型的茶飲，最不健康的是黑糖珍珠奶茶，有18.5茶匙的糖。冬瓜茶位居第二，為16茶匙。這些飲料都超過成人建議的每日糖攝入量，也就是8至11茶匙。連水果飲料的糖含量也相當可怕，百香果綠茶為8.5茶匙，水果茉莉花茶是8.5茶匙，兩者都超過含糖的珍珠奶茶（8茶匙）。

該研究還比較各種配料的熱量含量，發現奶泡（203卡路里）和起司打泡（180卡路里）的熱量最高，超過珍珠（156卡路里）。果凍和珍珠等餡料為了保持濕潤，而存在甜的糖漿中，這也增加飲料的熱量。最後醫院建議，消費者應該去能改變糖度的店，慢慢降低糖量，來重新訓練味蕾，好抑制對含糖飲料的渴望。

關鍵字： 飲食健康 手搖飲 珍珠奶茶
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