挖耳也可能感染！醫授「3招」防外耳炎...愛游泳的人更要當心



▲耳朵癢、紅腫、拉扯時會痛、有分泌物都是外耳炎的症狀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／陳崇賢

夏天到了，游泳的人也變多了，雖然我們診所不是耳鼻喉科診所，偶爾還是會看到國外俗稱「游泳者耳朵」(Swimmer's Ear)的「外耳炎」 (Otitis Externa)。接下來就從幾個方向來了解這個疾病吧！

1. 外耳炎和一般常聽到的中耳炎有什麼不同？

主要就差在發炎的位置，外耳和中耳，中間有耳膜(鼓膜)隔開，所以在耳膜外，就是外耳。

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2. 外耳炎可能會有什麼症狀？

A. 耳朵癢

B. 耳朵紅腫

C. 拉扯耳朵時會痛

D. 耳朵有分泌物



▲游泳者耳朵又稱為外耳炎。（圖／達志示意圖）

3. 只有游泳會得嗎？

千萬別被這個俗稱誤導，其實很多原因都可能造成外耳炎，例如：拿不乾淨的器具挖耳朵、洗澡時進水等。當然，如果你在不潔的水域中活動，或是泳池的水沒有適當消毒，感染的機會更高。

4. 如何避免得到外耳炎？

A. 保持耳朵乾燥

耳朵容易進水的人，記得洗澡用浴帽，游泳戴耳塞。學習如何把耳朵進水排出，如：拉外耳殻、頭歪一側原地單腳跳等。如果還是有些水，可以考慮用吹風機吹乾外耳道(用涼風或最不熱的那段，遠遠吹即可)。

B. 避免異物入耳

耳垢除非把耳朵全部塞住，影響聽力，不然不要一直去清它。耳垢有一定避免感染的功效。所以別拿棉花棒、髮夾、掏耳棒、鉛筆、迴紋針等去挖耳朵，否則造成小傷口更容易感染。

C. 慎選活動水域

如果水域看起來就有嚴重污染，應該考慮要不要冒著感染的風險下水，例如：很久沒下雨的嘉明湖、浮著很多渣渣的愛河、一旁有很多火葬場的恆河等。

結論

養成好習慣，別讓耳朵有小傷口，並且保持乾燥，就比較不會感染外耳炎。當然，如果有耳朵不適的情況，記得及早就醫評估。

本文經授權轉自：家醫/職醫_陳崇賢醫師