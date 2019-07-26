食品過期≠不能吃？專家曝呈「這7狀態」千萬別碰...快狠心丟掉！



▲過期的食物到底能不能吃？（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

食物一買多就會不小心忘記吃掉，並放到過期。到底食品上的保存期限，指的是賞味期限，還是食品壞掉的日期？食品技師張邦妮就來為大家解惑，廠商制訂「保存期限」的標準依據到底為何，以及產品過期是否能吃。她也分享，大家可以從這幾個原則來判斷食物到底有沒有壞掉，現在就來一起看看吧！

張邦妮表示，食品上架之前，製造場必須依照產品的特性跟製程，找出可能使品質劣變的原因，並透過科學方法推估有效日期，所以有效期限是一個推估出來的「時間範圍」，而非一過那個時間點就馬上壞掉，整個劣變過程是緩慢、持續進行的。

張邦妮也指出，由於法規規定在有效日期內，廠商必須對食品品質負起責任，所以大部分廠商會以食品風味不變的最佳食用時間，也就是「最佳賞味期限」訂為有效日期的時間點，而不一定以產品品質變壞的期限為標準。但如果是已經開封又過期的食品，絕對不建議吃，而「未開封」食品不小心放到過期，還是可以從外觀、氣味、質地、顏色來判斷。

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▲罐頭若生鏽、凹陷或膨罐的情形，代表有空氣進入或者細菌繁殖。（圖／記者李佳蓉攝）

判定的方式有幾個原則：

1.瓶裝飲料類：注意包裝膨脹

果汁、汽水、咖啡等瓶裝飲料，注意包裝膨脹的情形。罐頭類注意生鏽、凹陷或膨罐的情形，因為這表示有空氣進入或者細菌繁殖。

2.粉狀沖泡類：注意是否結塊

粉狀沖泡食品如果有結塊現象，表示吸了水氣，容易產生變質。

3.糖果類：注意潮濕出水

糖果類的食品因為含高量的糖分，比較不容易滋生細菌，但如果有潮濕水氣就不建議吃。

4.餅乾類：注意受濕軟化

餅乾類如果有受潮、軟化，代表已經變質，也不建議繼續吃。

5.油脂類：注意有無油耗味

油脂類可以聞聞看是否有油耗味。

6.調味料類：成分單純者風險較低／成分複雜者不建議過期使用

糖、鹽、醋等調味料成分單純，尤其是醋的酸鹼值低，不容易有細菌滋生，即使過了保存期限，只要外觀、口味沒有變，還是可以繼續吃。但醬油、醬油膏等複合型的調味料成分比較複雜，也不可能快速食用完畢，過了效期就不建議繼續食用。

7.冷藏冷凍類：離開常溫過久不建議食用

例如牛奶等食品，如果原本應該在冷藏的環境保存，卻放在陽光直射或高溫下，即使外觀上沒有異狀，也不要再食用。

張邦妮總結，主要檢查食品有無發霉、潮濕、異味、顏色改變或軟爛出水的現象，如果有以上情形就狠心丟掉，千萬不要為了省錢而吃壞肚子。