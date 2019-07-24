長期偏頭痛恐是鼻子有問題！醫解「背後關係」：過敏族小心啦

▲長期偏頭痛媽可能是「鼻過敏」作怪！（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

你有長期偏頭痛媽？小心是「鼻過敏」作怪！一名42歲陳小姐頭痛及暈眩發作5年以上，就醫治療都沒改善，甚至常常半夜痛醒，且頭痛發生時，會合併鼻塞及鼻涕倒流症狀，到中醫科調理鼻過敏，頭痛症狀才大幅改善。醫師提醒，臨床發現不少難治療的偏頭痛都與鼻過敏有關係，鼻部異常就會刺激腦部，引發偏頭痛。

台北市立聯合醫院中醫師周宗翰指出，臨常上很多患者的頭痛都與鼻過敏有關，因為鼻竇位置緊臨顱底骨，一旦有異常就會刺激腦部，引發偏頭痛，鼻因性頭痛的位置，多半沒有特異性，常見位於顏面、前額、眉間、眼眶周邊、太陽穴，有時疼痛甚至牽引至耳朵、咽喉或後腦勺。

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周宗翰進一步說明，因為患者長期鼻過敏，如鼻塞、流鼻涕、睡眠障礙、嗅覺失靈、鼻涕倒流等，患者已經習慣身體處於鼻過敏的狀態，所以當頭痛發生時，很難聯想到與鼻黏膜有關係。

想改善過敏引起的頭痛，周宗翰建議，可以熱敷脖子幫助頸部放鬆，減低頸椎的壓力，除了頸部之外，也可以熱敷鼻子，增進鼻腔的血液循環，讓呼吸更順；平時也多曬溫旬的太陽以提升陽氣，流汗去除體內濕寒邪。

另外，中醫三伏貼也有助於去除體內寒邪，對紓緩鼻敏感有很大幫助，貼炙以溫性中藥材貼在相關穴位，包括背部的肺俞穴、大椎穴及腎俞穴，能提升人體免疫力、增強陽氣，預防鼻敏感頭脹痛。

