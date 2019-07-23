超量闖關嚴重...每10包就有1包是免稅！民團喊廢「機場免稅菸」

▲國安人員爆出偷帶免稅菸一是，民團要求政府取消免稅菸品！（圖／ETtoday攝影中心）

記者趙于婷／台北報導

總統蔡英文出訪隨行國安人員爆出偷帶高達645萬元的免稅菸，引發高度關注。董氏基金會今（23）日也痛批，超量走私闖關及各種違法夾帶腐敗問題嚴重且明顯，但「主管機關怎麼可能不知道？」更進一步呼籲政府必須修法廢除機場免稅菸品銷售陋習。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，目前法律規定入境旅客可合法攜帶一條免稅菸，但近年來台灣免稅菸品總銷售量，竟與成人入境旅客總人數相當，等於全國15%吸菸與85%成不吸菸的台灣民眾，竟人人至少攜帶一條菸入境，超量走私闖關明顯嚴重，且免稅菸的竄流，不僅讓人戒不掉菸，青少年更有機會接觸便宜的菸品，儼然是菸害防制大漏洞。

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林清麗舉例，新加坡完全禁止免稅菸品，違規攜入恐被罰款500元新幣（約11,395元台幣），攜帶過量者甚至要面臨有期徒刑，另外澳洲只能攜帶25支菸入境、紐西蘭只可帶50支菸，鄰近台灣的香港及澳門則只可攜帶19支菸入境自用；台灣免稅菸陋習與現有法令執行不當，導致台灣免稅菸銷售量竟佔全國總菸品銷售量的10%，等於每十包的菸品消費，就有一包菸是免稅菸，比率全球最高。

董氏基金會呼籲，台灣必須修法廢除機場免稅菸品銷售陋習，因為這是政府損失稅收，民眾健康受損的雙輸局面，只有壟斷機場免稅店與走私犯罪集團繼續獲利豐厚，蔡政府必須痛定思痛，即刻修法根除台灣機場銷售免稅菸的腐敗陋習。