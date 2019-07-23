運動完喝水or運動飲料…原來「有3種區別」！專家：健身該補這2樣



▲天氣熱隨便一動就流汗，該補水還是運動飲料呢？（示意圖／取自librestock網站）

圖、文／健談

運動完，該喝水還是喝運動飲料呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，從事中高強度的運動而大量流汗，不僅會流失水分，同時也會流失電解質，適當喝些運動飲料可補充熱量與電解質，有助恢復體力；然而，若只是輕微運動、出汗量不大時，建議單純補充水分即可喔。



▲運動後該喝水還是運動飲料，依這3狀況判斷。（圖／健談授權提供）

運動後一定要喝運動飲料幫助恢復體力嗎？那可不一定！廖嘉音營養師表示，運動飲料的主要成分包括糖分、水分與電解質，適合在從事中高強度運動、大量流汗後飲用，可幫助身體補充熱量、水分與流失的電解質，以紓緩運動後疲勞感。

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然而，若只是外出散步、快走等較為緩和型的運動，既不喘、也沒大量流汗，建議單純喝水即可，若是喝運動飲料反而會增加熱量攝取。廖嘉音營養師也補充，若是進行重量訓練、肌肉鍛鍊時，建議可在運動後補充適量的碳水化合物與蛋白質，可有助肌肉修補、減脂增肌。

運動營養相關問題，建議諮詢「營養師」

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師

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