月經都沒來過...18歲女竟是「假性陰陽人」！　醫曝超驚悚真相



▲女學生到了18歲月經都沒來，讓媽媽好擔心。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者李佳蓉／綜合報導

孩子出現性早熟或是初經晚來的狀況，家長務必清楚掌握，否則恐將造成無法挽回的遺憾！一般正常小女生初經約在小五～國一時出現，但一名18歲剛考完大學的女生被媽媽帶到醫院，擔心「月經都沒來」有問題，醫師掃超音波一看結果驚呆，抽血檢驗再三確認，竟揭開讓一家人無法接受的殘忍真相。

育有女兒的父母，最關心的莫過於「小女生轉大人」的月經問題！婦產科醫師詹景全在《醫師好辣》節目中指出，以學齡而言，一般女生正常在小五、小六，甚至國一時初經就該報到，受到飲食西化及外食等其他因素影響，恐造成孩童性早熟、月經提早來的情況。但若擁有女性生理外型構造，超過16歲卻遲遲不見月經來，家長就要留意「可能有問題」。



▲女學生月經從沒來過，檢查竟發現自己是男兒身，讓她無法接受。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

詹景全分享，曾遇過一名媽媽因擔心18歲女兒「月經從沒來過」，想揪出原因因而求診。一照超音波結果讓人驚訝，「發現她根本沒有子宮、沒有卵巢這些構造，電腦斷層只有看到微小的、在骨盆的地方，有兩顆小小的東西，看她外觀像女生，可是她的陰蒂比較突出一點點。」

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為了查明真相，醫師替女學生抽血檢查，竟意外發現他的「染色體是XY」！詹景全解釋，女學生事實上是個「男生」，為什麼會這樣，因胚胎開始發育時，有種稱為「苗勒氏管」的荷爾蒙會促進女性荷爾蒙的發育，使女性生理構造變得明顯，但她發育過程因不明原因發生錯誤機轉，導致抑制功能缺失，因而發展出女性特徵，她長了胸部，生殖器官不明顯，其又被稱為「假性陰陽人」。

終於查明女學生月經不來的真相，但活到18歲才知道自己是男生的殘酷事實，也讓她無法接受。詹景全後來請了身心科醫師進行心理諮商，女學生也決定「要繼續當女生」，後續也安排替她割除體內的2顆睪丸，「如果不拿掉，以後罹患睪丸癌機率增加，接下來要注射女性荷爾蒙，讓她更像女生。」

振興醫院婦產部醫師李偉浩指出，男性假性陰陽人（外觀女性）發生率約2萬～10萬分之1，其發生原因主要來自於雄性激素的不足或是無活性，雄性激素無活性的成因可能是先天性雄性激素受體的突變導致雄性激素無法產生作用。雄性激素的不足則可能因為轉化、製造雄激素的轉化酶異常導致身體無法正常產生雄性激素。由於體內的無作用的睪丸容易產生癌變，所以會建議手術將睪丸切除。