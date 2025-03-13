睡覺就能瘦！研究：每天多睡1hr「3年減重12KG」

▲有研究發現，每天多睡1小時，每天可減少攝取 270 大卡。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人追求瘦一點，因此會勤奮運動，此外也會控制飲食，但效果似乎不太明顯。事實上，主因可能出在「睡覺」，有研究顯示，變胖的原因是睡眠不足，假如每天多睡1小時，3年就可以減重12公斤，名副其實的「躺著就能瘦」。

根據2022年《美國醫學會雜誌》發表的一項研究發現，適當延長睡眠時間對能量攝取、能量消耗與體重有重要影響。真人實驗證實，每天增加1小時睡眠，每天能量攝取減少約270大卡，3年體重就可以減輕約12公斤。

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研究招募80名睡眠時間少於6.5小時的超重／肥胖成年人，年齡介於21至40歲，身體質量指數（BMI）在25.0至29.9，並隨機分成2組，第1組為「延長睡眠組」睡覺時間延長至8.5小時；第2組為「對照組」，保持其日常習慣的睡眠時間。結果發現，第1組的平均平均睡覺時間增加約1.2小時／晚，顯著減少了每日譨量攝取約270大卡，最終導致體重下降。

許多人認為睡多反而會長胖，但2025年1月中南大學湘雅醫院等研究人員在《細胞研究》期刊發表的一項研究，找到了根本原因，一種名為「Raptin」的新型睡眠激素，能在睡眠過程中抑制食慾，幫助控制體重，但睡眠不足會抑制該激素的釋放。

此外，研究人員還透過實驗發現，給實驗鼠注射Raptin激素可以明顯抑制進食行為，並降低體重。相反地，缺乏Raptin激素會讓實驗鼠表現出更高的食慾、更快的體重增加以及代謝紊亂。

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