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老公偷吃！她鑽研「皇室級馭夫術」...一根OO塞進去那邊　醫：很絕

點評:砸大錢，學夾香菸？？？
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性感,挑逗,火辣,做愛,慾望,激戰（圖／取自免費圖庫pexels）
▲人妻為挽回偷吃老公，竟然遠赴泰國學習「皇室馭夫術」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／綜合報導

從下體夾出五花八門的情趣用品、水果、棒狀物、保險套等異物，對於婦產科醫師而言已見怪不怪！一名人妻一進到診間，害羞的說「醫師，我那裡面有個長長的條狀物」，醫師心想應該是情趣用品，沒想到她邊跨上內診檯邊說，「妳不要嚇到喔，我那個是香菸。」原以為是被老公拿香菸燙私密處，要以家暴個案通報，沒想到一聽到原因超傻眼。

常從女性私密處取出保險套、情趣用品的婦產科醫師楊維真，在《媽媽好神》節目中分享詭異案例，指出某次在朋友介紹下來了一名人妻，主訴「裡面好像有東西」就診，「我心裡想說就那些，了不起小黃瓜、荔枝。」來了之後女子害羞的說私密處裡頭有根長長的條狀物，腳邊跨上內診檯的同時邊說，「妳不要嚇到喔，我那個是香菸。」當下聽得醫師心驚驚。

老公偷吃！她鑽研「皇室級馭夫術」...一根XX塞進去那邊。（圖／截自媽媽好神Youtube）
▲人妻到泰國學習「馭夫術」竟是用骨盆腔肌肉去夾香菸。（圖／截自《媽媽好神》Youtube）

「我想說香菸，一般如果是女性來，聽到香菸覺得一定是家暴，有的男性會拿香菸去燙女性的私處。」楊維真嚴肅的說。看著女子神祕兮兮的說出這句話，內診時果真看到一支沒點燃過的香菸卡在私密處裡，當場驚呆，「她很絕喔！她去泰國學了一個皇室的『宮中馭夫術』，她老公外遇被她抓到，說房事不滿意都是妳害我外遇，拿個理由牽扯她。」

女子為了挽回老公，因此砸了大筆鈔票遠赴泰國勤學「馭夫術」，課程是將自己關在一個房間裡7天，並學習如何利用骨盆腔肌肉，去夾很小的香菸。楊維真笑說「但是失敗啊！一回來台灣一練，結果就滑進去，她覺得怎麼碰就是勾不出來，又很怕把自己弄傷才來就診。」荒謬又詭異的個案也讓她哭笑不得。

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關鍵字： 醫藥新聞 偷吃 外遇 馭夫術 香菸 骨盆腔 婦產科 楊維真
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