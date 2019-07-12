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生不出寶寶！這3大食物「傷子宮卵巢」網友哭了　營養師：真的少吃

點評:雖然好吃，但對人體都有害啊！
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網搜小組／綜合報導

現代女性晚婚晚生育，有些人想要一圓當媽媽的夢想時，才發現「卵巢子宮不行了」？面臨不孕症的人口越來越多，婦產科醫師指出，原因除了大家熟知的子宮內膜異位症及多囊性卵巢症候群外，「年齡」是大家最常忽略的，隨著年紀增長，子宮、卵巢衰老退化，引發不孕危機。但你知道嗎？吃錯食物，可能也是寶寶生不出來的一大地雷。

想知道子宮、卵巢怎麼受傷的？營養師黃曉彤在Youtube頻道《酷的是米袋》影片中指出，除了壓力大、不良的生活作息、高齡及先天性因素外，「吃錯食物」也是個大地雷，她也分享3個傷害子宮、卵巢的NG食物：

1.甜點
黃曉彤說，過量的甜點及精緻糖，會導致體脂肪增加，而「太超過」的體脂肪則會讓荷爾蒙失調，使排卵異常。最重要的是，精緻糖還會導致胰島素阻抗，使得雄性激素增加，同樣的會引發排卵異常，自然不容易受孕。

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這3大食物「傷子宮卵巢」她勸：要少吃。（圖／截自即新聞）

2.油炸食物
網友最愛的炸雞排、鹽酥雞、炸薯條等香脆可口的食物，皆含有大量飽和脂肪酸、反式脂肪酸，一樣會讓荷爾蒙失調，進而形成多囊性卵巢症候群、子宮肌瘤、子宮內膜異位症等疾病。這還不是最可怕的，黃曉彤說，食物在油炸過程中會產生大量的自由基，加速老化現象，可能就會出現「卵巢早衰」的問題。

3.酒精
酒精傷害肝臟！而肝臟正好是女性雌激素代謝的重要場所，黃曉彤說「大家試想想，我們肝功能受損的話，雌激素沒辦法代謝，可能導致雌激素濃度異常的增高，抑制排卵。」因此提醒女性朋友們，為了子宮和卵巢健康，這3大類食物要少吃。

該影片授權自：樂典媒體 Codex Media

關鍵字： 飲食健康 子宮 卵巢 雌激素 生育 不孕 營養師 黃曉彤
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