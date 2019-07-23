看不出死會！這4星座「愛得超低調」…你們有設穩定交往中？



▲你和另一半也是出門不放閃，臉書不PO閃文的嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



大多數的人一旦陷入熱戀，會主動在FB更換「感情狀態」，或是在IG大PO閃照，平時看起來春風滿面，散發幸福氣息。但也有些人性格較低調，談起戀愛來難以讓人察覺，明明有交往已久的另一半，朋友都還以為「你單身ing」。陸媒《星座屋》就分享「戀愛前後完全沒變」的4大星座，低調愛、不向人炫耀的個性，讓人匪夷所思，不愛放閃甚至成為與伴侶的爭執點。

1.摩羯座

做人講求實在的摩羯座，不喜歡譁眾取寵，無論工作或愛情都走低調路線。對他們而言，愛情本來「就是兩人的事」，只要自己感覺到幸福，不需要向別人炫耀，就怕戀情見光死。所以就算兩人熱戀中，看起來也沒任何變化，只是心中多了一份心動與想念罷了。



2.處女座

處女座無法分心，只能全心全意投入一件事情中，而且又是個把工作看得比愛情重要的人，因此只要忙起來，還真的無暇顧及愛情。也因此陷入情海中的處女座不會特別表現出來，因為相處時間本來就不多，還常常被伴侶抱怨。只有在別人逼問下，才會淡淡說出「我交O朋友了」，讓眾人跌破眼鏡。



▲雙子座異性緣很好，所以平時單身生活也過得像談戀愛般精彩。（示意圖／記者黃克翔攝）



3.雙子座

交友圈較為廣闊多元的雙子座，異性緣本來就好到炸！所以每天幾乎都有約會行程，但被問到是否已死會，大多都會否認。不用擔心「沒人約」的雙子座即使沒戀愛也活得很精彩，而當他們真的談戀愛時，身邊的人也完全不意外，因為誰知道哪個人才是正牌男／女友呢？



4.射手座

放蕩不羈愛自由的射手座，多數時間習慣一個人，所以就算談戀愛仍需要有自己的私人時間與空間，好好做自己的事情。當射手座宣布自己熱戀ing時，確實讓人傻眼，因為平時出席各種聚會都很少帶伴的射手座，即使夜深仍可在外四處閒晃，不免讓人懷疑「他／她真的有另一半嗎」？