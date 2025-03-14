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喝咖啡「最佳2時機」！　醫揭一票人習慣：反而更疲憊

▲▼ 咖啡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲一早起床就喝咖啡，恐讓人感覺更疲憊。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

已經習慣一天一杯咖啡的你，它的存在就像是「續命水」般重要，而你都幾點喝？營養師品瑄提醒，人剛醒來時，體內壓力荷爾蒙－皮質醇的濃度處於最高狀態，因此一起床就喝咖啡恐釀成反效果，建議起床90分鐘後再飲用。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼也曾提及此觀點，分享自己都選在早上10點或午餐後才喝咖啡，能使良好狀況延續到下班。

營養師品瑄在粉專分享影片衛教，表示早上起床第一件事若是喝咖啡，會造成反效果，恐讓人的情緒變得更容易焦慮、緊張。她認為，最好的「喝咖啡時機」是起床90分鐘後再飲用，特別是選在吃完早餐後、不要空腹喝，以免傷胃。

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上班族若想要提升下午的工作效率，品瑄說，不妨試試看「咖啡午睡」，在午睡前先喝一杯咖啡，等到醒來時咖啡剛好發揮功效，如此一來工作效率也會跟著up up。

▲冰咖啡,拿鐵,咖啡。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師分享，自己都選在早上10點，甚至午餐後才喝咖啡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

內分泌新陳代謝專科、肥胖症專科醫師蔡明劼曾在粉專透露，他都選在早上10點、甚至是午餐後才喝咖啡，能使他良好狀況延續到下班。但他不建議拖到下午或晚上才喝，因為咖啡代謝的時間約需8小時，太晚喝恐影響睡眠品質。

蔡明劼表示，不少人習慣一起床就喝咖啡，事實上早晨正是體內皮質醇最高之時，其有助於清醒、提振精神，「太早喝咖啡，過沒幾個小時效果減弱了，你反而感覺更疲憊。」

蔡明劼接著說，咖啡因是種天然的興奮劑，有諸多研究顯示，於運動前30分鐘至1小時內飲用咖啡，可提高耐力和力量、減少疲勞感，甚至有些國家把咖啡當作禁藥，規定不可在比賽中使用。而他自己不管是平常健身訓練或參加健力比賽、跑10公里以上路跑，必定會補充咖啡，以追求更好的表現。

​雖然喝咖啡好處多，但並非喝越多越好。蔡明劼提醒，醫學研究指出，每天喝咖啡者，其總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率皆較低，尤其每天喝2.5～4.5杯最佳，若一天喝超過5杯，效益會變差。假如喝的是5杯有糖咖啡，甚至反讓總死亡率、癌症死亡率增高。因此他建議，每天將飲用量控制在2～4杯左右，對健康最有益。

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關鍵字： 飲食健康 咖啡 壓力荷爾蒙 皮質醇 營養師品瑄 蔡明劼醫師 提神 疲勞

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