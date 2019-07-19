檸檬泡水喝「養胃or傷胃」？營養師一次破解…網友都錯了



▲喝檸檬水究竟養胃還是傷胃，營養師揭真相。（示意圖／廖苑利醫師提供）

記者李佳蓉／採訪報導



一提起被譽為「檸檬酸倉庫」的檸檬，許多網友立馬想到能減肥、消水腫，還有養顏美容功效，但同時卻也讓腸胃功能極差的人望之卻步，就怕一喝完更難受。但奇怪的是，仍有人天天堅持喝檸檬水，竟稱有「養胃功能」？到底能不能喝，營養師揭真相這樣說，打破網友既定印象。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，檸檬屬營養極高之水果，富含檸檬酸，還含有豐富維生素C、 維生素B1、維生素B2、菸鹼酸、鈣、鎂、鉀等，可維持人體正常的新陳代謝。還具有養顏美容的功效，對於體內環保都非常有幫助。此外，檸檬為高鉀食物，造成身體水腫原因大多與外食攝取過多的鈉有關，因此若想消除水腫，即可適度補充鉀。

檸檬水究竟傷胃or能養胃？也引發網友議論紛紛，陸媒《爆炸營養課堂》解釋，但在西方，檸檬水一直都是養生飲料，本身腸胃不好的人甚至會特意飲用。若你是胃酸過多者，攝取少量檸檬酸有利胃黏膜修復；而對於消化功能不好的人來說，檸檬水能促進胃酸分泌。但值得注意的是，能起到養胃作用的檸檬水，是用1～2片檸檬泡出來的「淡檸檬水」，酸味極淡，不太會傷到腸胃。



▲網友擔心喝檸檬水傷胃，是真的嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

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內文再指，若喝的是少量檸檬加水所泡出來的「淡檸檬水」，自然可養胃；但若是加入太多檸檬或過多糖、冰塊，可能就會很傷胃。因此，出門在外買檸檬水喝，喝的並不是淡檸檬水，往往就是傷胃的。此外，很多網友擔心，用熱水泡檸檬片，高溫恐使維生素C流失，但其實它在酸性條件下的耐熱性很好，即使水溫高達70℃度以上，仍可保存約60%的維生素C。而若是使用乾檸檬泡水，倒入用50～60℃的水，反而更有利於維生素C的溶出，還有助於將檸檬香氣釋出。

營養共筆江奕賢營養師受訪時指出，檸檬為富含維生素C和部分B群，與其他微量營養素的水果，但因為直接吃實在太酸，大多民眾會以稀釋的方式食用，而檸檬水就是一種型態，泡一壺水並放幾片檸檬進去，不僅能補充水分，也能補充對健康有益的營養素。不過，有些人仍會擔心酸酸的檸檬水會不會傷胃，他解釋，一杯加了2～3片檸檬的飲品，pH值和胃酸相比「真的沒什麼」，因此不太需要擔心傷胃這件事。



▲與其擔心檸檬水傷胃，營養師提醒「小心牙齒」才是真的。（示意圖／翻攝自趙函穎的美麗方程式）

江奕賢說，與其擔心傷胃，注意過多酸性物質對牙齒造成的危害或許還比較重要！至於喝檸檬水能否養胃，他認為，以喝稀釋酸檸檬水不會傷胃，和能提供各種維生素、礦物質為出發點的話，「也算是一種養胃的概念吧！」

趙函穎建議，每天攝取的檸檬水份量，最好為「體重乘以40」為基準，如一個體重50公斤的人而言，每天最好飲用2000c.c.檸檬水即可。至於沖泡方式最好連皮果肉一起，以溫水沖泡，有利於保存較多的營養物質，平均每一顆檸檬可沖泡1000～1600c.c.的水量稀釋飲用，盡量不要加蜂蜜，避免增加過多熱量。此外，營養師建議，有胃潰瘍的民眾建議在飯後喝，以半顆的檸檬稀釋到2000c.c.；擔心檸檬酸會使牙齒痠軟者，可以用吸管飲用。