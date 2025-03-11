半年剷肉24kg！她飯前「只做1件事」　醫認證：血糖也穩了

▲醫師請減重學員於用餐前「先吃足夠蛋白質」，她在半年內狂剷24公斤肉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

減重醫師蕭捷健分享，門診一名女學員長時間為了減肥與控制血糖而傷透腦筋，於是他請對方於用餐前「多1個動作」，那就是先吃足夠的蛋白質，半年後女子從86公斤瘦到62公斤，就連血糖也穩定多了。他引述研究指出，只要建立「蛋白質緩衝」，餐後血糖曲線下面積，竟能降低高達73%。

蕭捷健發文透露，女子一直以來總是「一口飯配一口菜」，或習慣先吃自己最愛的澱粉類食物，但這樣的進食順序，很可能就是造成她飯後血糖快速上升，卻一下子又覺得餓的關鍵原因。他進一步說明，空腹攝取高GI碳水化合物，會引發「快速糖化反應」，促使胰島素大量分泌，血糖震盪導致肝臟新生脂肪生成增加。

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「其實只要在吃飯的時候，先吃足夠的蛋白質，例如肉、魚、蛋、豆製品，就能改善這個問題。」蕭捷健指出，先吃下肚的蛋白質會分解成氨基酸，其會刺激腸道分泌有助於穩定飯後血糖的腸泌素（即為瘦瘦針的成分），使之後吃進的澱粉、糖分慢慢地被肌肉利用。

▼吃飯時先吃足夠蛋白質，能避免血糖震盪。（示意圖／資料照）

蕭捷健說，女子每次正餐前會先喝一份植物性基底的蛋白飲，因其消化成氨基酸的速度更快，不僅能穩定血糖，還順便解決她減重期間蛋白質攝取不足、引發肌肉流失的問題。

事實上，學術研究也支持這樣的作法。蕭捷健引述康乃爾大學的研究發現，先攝取蛋白質、蔬菜，最後才吃碳水化合物的進食順序，和先吃碳水相比，餐後胰島素反應更低，也就是說，身體只需分泌較少的胰島素就能處理血糖。

蕭捷健接著說，另一項針對第二型糖尿病患者的研究更驚人，先吃蛋白質和蔬菜再吃碳水，能顯著降低餐後30、60、120分鐘的血糖濃度，分別降低約28.6%、36.7%、16.8%，而餐後血糖曲線下面積更降低高達73%。

蕭捷健認為，若長期實踐，這樣調整進食順序的方式能讓身體在飯後休息，或運動時更多地利用脂肪作為能量來源，患者們的糖化血色素也明顯改善，不僅體重與血糖更聽話，午後疲倦感減輕許多，人也變得更有精神，工作效率直線升級。