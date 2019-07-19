想墮胎遭拒！25歲女研究生「找密醫夾娃娃」…醒來她子宮破掉了



▲女研究生下體出血想墮胎，卻遭到醫師拒絕：這是一條生命，要她回去好好考慮！（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

近年來性觀念逐漸開放，及性行為年齡層下滑，許多女生在不對時間點懷了孕，或是和不對的人有了結晶，就會選擇人工流產。一名25歲女研究生，下腹痛又出血，掛急診時說已懷孕10週，但因人生規劃無法生下寶寶，希望醫師能以「假性流產」幫墮胎，卻遭到拒絕，無計可施的她只能找密醫，沒想到下次送醫時子宮破裂慘變形。

急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目中指出，台灣平均一年新生兒數為19萬，但根據統計，一年墮胎的數字為50萬，笑稱若將墮胎50萬加上來，「其實我們的生育力還OK。」她接著分享個案，一名25歲的大學女研究生，就診時主訴下腹痛又出血，並自稱應該已懷孕10週，緊急照超音波發現胎兒明顯超過10週，且心跳、活力都正常，擔心持續出血流產而轉介婦產科。



▲女子已懷孕16週且胎兒健全有活力，但卻希望醫師能以「不夠健全」幫墮胎。（圖／截自醫師好辣Youtube）

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沒想到接到婦產科醫師電話，結果讓田知學超驚訝，原來女子已懷孕16週，因為人生規劃，「不能在這個時候當媽媽」，希望醫師能以「胎兒不夠健全」為由幫忙墮胎，遭到婦產科醫師一口回絕，認為攸關一條生命的死活，情節嚴重，並且質問她，「你沒看到他在裡面動得很好嗎，請你回去再考慮一下。」

田知學接著說，沒想到女子幾天後又回到急診，整個人發燒、肚子痛就像敗血症，瘋狂發抖，且下體出血、肚子摸起來非常僵硬，就像急性腹膜炎。原來無計可施的她已有2次墮胎經驗，不解為什麼醫師不幫忙，因此謊爆懷孕週數並到藥房購買墮胎藥服用，結果幾天都沒有排出來。不放棄的她肚子開始出現不適，緊接著找地下醫師墮胎，早上剛手術下午就出現發高燒、肚子劇烈疼痛送醫。

一到急診，醫師替她掃超音波，看見滿肚子腹水，且看不清楚子宮外觀，下體還嚴重出血，趕快準備輸血並施打抗生素，同時會診婦產科。田知學說，不料一開刀，發現女子「子宮破掉」，情況危急必須快速將子宮爛掉的組織切除，為了救命，整個子宮變得非常不完整。斷言女子未來要懷孕很困難，即使著床了，子宮也可能在胎兒未成熟時再次破裂，或有些產程的危險。