喝咖啡「1陷阱」恐害肥胖、長痘！醫曝恐怖真相：吞進上萬塑膠顆粒

▲醫師提醒，紙杯若遇高溫會加速釋放出微小塑膠顆粒。（示意圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

咖啡是許多上班族的精神救贖，根據統計，40%台灣人每天會喝一杯以上的咖啡，每年喝掉超過28.5億杯。不過，減重醫師蕭捷健提醒，意紙杯內層的塑膠塗層在遇熱時會釋放微塑膠，這些微塑膠隨著咖啡被飲用後，長期下來造成荷爾蒙失調，很可能和肥胖、長痘痘都有關係。

蕭捷健在臉書粉專指出，紙杯內壁為了防水，通常附有一層塑膠膜，常見材質包括聚乙烯（PE）或聚乳酸（PLA）。根據2021年發表於《Journal of Hazardous Materials》的研究，將約85度熱水倒入紙杯並靜置15分鐘後，能釋出約2.5萬個微塑膠顆粒及上億個更微小的塑膠奈米粒。

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蕭捷健進一步引用2019年刊登於《Environmental Science & Technology》的研究，估算美國成人每年透過飲食攝入約3.9萬至5.2萬個微塑膠顆粒。科學家甚至在人體血液和糞便中檢測到微塑膠，證明這些微粒已經進入人體內。

根據2024年刊登於《Israel Journal of Health Policy Research》的綜述研究，微塑膠中的雙酚A（BPA）和塑化劑等添加物屬於內分泌干擾物，會干擾荷爾蒙並影響甲狀腺功能、代謝和生殖健康，增加肥胖、糖尿病、子宮內膜異位症和某些癌症的風險。

此外，蕭捷健還提到，微塑膠會累積在腸道並擾亂菌群平衡，導致腸胃疾病和全身性慢性發炎，這與代謝不佳、脂肪容易囤積、消化不良脹氣、臉上痘痘不易痊癒等健康問題有關，因此他也建議，消費者在購買外帶咖啡時，盡量使用內用馬克杯或自備保溫杯，不僅能喝得更安心，也能減少塑膠垃圾的產生，對健康和環境都有益處。