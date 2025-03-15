打耳洞腫大包逾1個月！發燒跑急診才知染綠膿桿菌　醫曝最慘情況

▲為了美美戴耳環，不少人會去穿耳洞，示意圖。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

17歲周同學喜歡打耳洞，除了耳垂外，日前連左邊耳骨上也打了耳洞。因為在意耳洞的情況，他三不五時就摸耳朵，過了一陣子傷口沒好反而出現紅腫，去皮膚科就醫擦藥仍不見好轉，反覆就醫一個月耳朵卻越來越腫痛，最後因為發燒到急診就醫，確認是因為綠膿桿菌感染引發蜂窩性組織炎。醫師示警，若病菌侵犯到軟骨，嚴重可能影響耳朵外觀，甚至需要切除部分發炎部位。

收治個案的台北慈濟醫院兒科部主治醫師邱馨慧指出，周同學到急診時，耳骨穿洞處出現蜂窩性組織炎，在擠出膿液、血水送驗後同時收治入院，照會耳鼻喉科醫師進行清創手術並在耳骨處放一引流管，最後細菌培養結果為綠膿桿菌，對症下藥使用專門的抗生素後，感染症狀改善出院，持續治療近兩周才痊癒。

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▲耳洞感染綠膿桿菌，變成蜂窩性組織炎。（圖／台北慈濟醫院提供）

邱馨慧說明，綠膿桿菌是一種革蘭氏陰性菌、好氧菌，適合在潮濕的環境中生長，也是醫院常見的菌種，一般會出現在呼吸器的管路、氣切管路、胃造廔口、開刀傷口等有組織液的地方。

至於皮膚最常見的病菌是金黃色葡萄球菌與化膿性鏈球菌，邱馨慧表示，這兩種細菌平時即在人體上，但不會輕易致病；而綠膿桿菌較具感染性，一旦在合適的環境中生長，就會造成感染發炎。

邱馨慧進一步解釋，耳骨發炎乃是因為血液循環主要依靠骨頭，因此耳朵的血液循環不似其他器官豐富，導致細菌容易孳生，尤其好發於免疫力低下者如年紀小的孩子、長輩、或其他免疫力低下的病人。

皮膚細菌感染時，邱馨慧指出，初期症狀為紅、腫、熱、痛，耳骨是軟骨組織，當發炎擴及周圍，細菌毒素向下滲入，就會演變成蜂窩性組織炎，若病菌侵犯到軟骨，嚴重可能影響耳朵外觀，變形成如花椰菜般皺在一起的形狀，甚至需要切除部分發炎部位，但不會影響聽力。

▲台北慈濟醫院兒科部主治醫師邱馨慧。（圖／台北慈濟醫院提供）

邱馨慧說明，治療上會針對細菌菌種及症狀給予口服或塗抹的抗生素治療。由於皮膚感染常見的菌種非綠膿桿菌，所以周同學到診所就診時未在第一時間使用專門抗生素，收治入院已經變成蜂窩性組織炎且發燒，因此治療方針上除了綠膿桿菌專用抗生素針劑注射外，也必須引流清除膿液。

邱馨慧特別提醒，「手」有許多病菌，一定要注意手部清潔，若打了耳洞，切勿亂摸耳朵，記得保持傷口乾燥。此外，若有洗頭、洗臉也要及時擦乾，保持乾爽，並記得塗抹傷口藥膏，以免不慎造成感染。