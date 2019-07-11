比吃炸雞更傷！被損友笑「你好胖」再多肥33%　專家曝原因：真的



▲你會瘦不下來，小心都是朋友害的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

穿比基尼的季節到了，還在努力消滅肚子、大腿和手臂上的肉肉嗎？又或者明明自己努力減肥，但堅持了幾個月卻始終看不見明顯成效？小心，這可能和你「身邊的人」有很大關係！臉書粉專《怪奇事物所 Incrediville》分享研究指出，常被朋友笑胖的人，會比沒被笑胖者再多胖33%，且無情的嘲諷威力竟不亞於炸雞薯條對身材的危害。

《怪奇事物所 Incrediville》在臉書粉專分享一項歷時15年的研究，其追蹤100名「小胖子」的生活習慣和體重變化，並分析潛藏其中的致胖因子，「結果發現，來自同學朋友無情的嘲笑，對體重的危害竟不下於炸雞薯條。」平均而言，常被朋友笑胖的人，會比沒被笑的人再多胖33%。此外，另份研究追蹤3000個家庭後發現，只要小孩曾被父母說胖，長大以後，極可能不負父母期待「長成一個合格的胖子」。



▲研究發現，一直被朋友笑「你好胖」的人會比沒被說者更肥33%。（圖／怪奇事物所 Incrediville授權提供）

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究竟為什麼「被人笑胖」真的會更胖呢？粉專引述研究推測，可能是「訕笑」所形成的壓力，誘發壓力荷爾蒙「皮質醇」濃度升高，若其長時間維持高水平，除了讓人陷入焦慮，還會造成免疫系統異常、肌肉流失、脂肪囤積、骨質疏鬆和記憶衰退等，「這就是為什麼壓力容易讓人變胖。」

其實不友善的語言就如同糖和脂肪一樣超傷身，實在不宜攝取太多！粉專也建議，「若你真心覺得哪個朋友不能再胖下去了，請別增加他的負擔，以鼓勵代替責備。」也呼籲網友，請改用「你好棒」來替代「你好胖」，多留口德之外，也還給大眾一個健康、窈窕的身材。

日本綜藝節目《さまぁ～ずの神ギ問》過去曾做過一個實驗，追蹤一名想減肥卻毫無動力做運動的28歲居酒屋女服務生瀧川久美子，安排她的朋友及居酒屋的客人、員工共30人每天對她說一句「妳瘦了」、「妳臉變小了」等等方法刺激，看看是否會出現減肥效果。沒想到2週以後，她的體重從實驗前的69.3公斤，真的瘦了1公斤，也開始和異性約會了！



▲過去也有研究指出，被朋友說「你瘦了」的人在2週內瘦了1公斤。（示意圖／Pixabay）

瀧川久美子表示，最初聽到客人說她變瘦時，並無立馬認同甚至會反駁，但在客人離開後，她會開始在意自己的外表。家人也說，她本來是個超愛喝啤酒的人，但在聽到旁人說她瘦了後，決定戒酒，且開始上健身房諮詢並且做運動。就連她的健身教練也說，瀧川久美子很努力減肥，雖然只瘦了1公斤，但對於一個不愛運動的女生來說，已是很大進步。



香港心理暨兩性專家隼人也認為，此「心理刺激」真的會影響一個人的想法，「當你自己認為自己是胖，你就先入為主覺得自己不會瘦吧？但當有人跟你說你瘦了，你有變瘦，就算當下一刻不是事實，但你也會開始想難道自己真的有變瘦嗎？」突然對減肥這件事有了無比的信心，加上對一個人說「你瘦了」也算是一種鼓勵和稱讚，惟有不斷的讚賞他人才是讓人進步的動力，而批評、嘲諷等激將法是毫無用處的。所以從今天開始，對你身邊的胖子說「你瘦了」鼓舞他們減肥吧！

另外，隼人也指出，胖是負面批評，如果常被人說胖，就會增加內心自卑感，對自己越來越沒自信，甚至對減肥也失去信心，覺得自己肯定沒辦法成功，有些人會更自暴自棄，最終只會變得越來越胖。