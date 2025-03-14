車禍才知視野缺損！青光眼有症狀神經損傷已達40%　7類人高風險

▲左起為台大醫院眼科部青光眼科主治醫師蘇乾嘉、長庚紀念醫院北院區青光眼科主治醫師陳賢立、台灣青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科主任呂大文，媒體人許聖梅以病友身份出席。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

青光眼被稱為「視力小偷」！一名49歲客運司機因眼角餘光沒有注意到行人發生車禍，就醫檢查才發現其中一眼因青光眼視野損傷，幾近失明，但由於另一眼視力仍達1.0，視覺自動補足缺失畫面，讓他毫無警覺直到事故發生。醫師疾呼，青光眼影響日常生活時視神經缺損恐已達40%，有家族病史、高度近視、高眼壓等高風險族群，需提高警覺、定期檢查。

世界青光眼學會將每年3月第二週訂為「世界青光眼週」，台灣青光眼關懷協會理事長、三總青光眼專科主任呂大文表示，青光眼惡化速度如雪球效應，多數患者直到視野缺損影響日常生活時才察覺，這時往往已進入中重度階段。

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隨著青光眼導致的視野缺損範圍逐步擴大，患者行動與生活自主性恐受影響，甚至可能危及自身安全。長庚紀念醫院北院區青光眼科主治醫師陳賢立舉例，包含在閱讀時容易漏字、閱讀速度減慢，走路容易跌倒、駕駛容易發生車禍。研究指出，青光眼患者5年內發生交通事故禍的機會比無青光眼者高出65%；跌倒風險增加38%，骨折風險則高出31%。

陳賢立指出，多數人誤以為青光眼會導致視線出現黑影遮擋，其實視野缺損往往不易察覺，因為大腦會透過「視覺填補機制」自動補足缺失的畫面，患者早期可能僅感覺影像略顯灰暗、對比度下降，難以察覺異狀，也難清楚向醫師描述視力變化。

陳賢立也提到，很多人以為眼壓正常等於沒有青光眼，其實亞洲約有85%個案屬於正常眼壓青光眼，這是因為眼壓並非長久不變，約8成青光眼患者的眼壓高峰出現在清晨，看診時不一定可以檢測到，因此眼壓無法作為疾病分級依據，青光眼的嚴重程度應依賴視野檢查缺損的MD值進行診斷。

當MD值介於0~-6時，患者處於輕度青光眼，視野變化不明顯，但視神經已開始萎縮；當MD值降至-6~-12，病程進入中度階段，視野邊緣出現缺損，影響日常生活；若MD值低於-12，則代表視神經嚴重受損，視野大幅縮小，甚至可能失明。

▲青光眼高風險族群應定期進行全面檢查。（圖／台灣青光眼關懷協會提供）

陳賢立指出，包含有家族史者、年長族群，高度近視超過500度以上、三高患者、長期施用類固醇、眼睛曾受傷者、另還有部分特殊族群，都是青光眼高風險族群，需提高警覺、定期檢查，關注視野變化。

台大醫院眼科部青光眼科主治醫師蘇乾嘉指出，當青光眼視神經損傷達到40%時，才會導致明顯的視野缺損，定期進行視神經檢查，以透過神經纖維的變化掌握病情至關重要。

蘇乾嘉也提到，青光眼須因應疾病嚴重程度對應治療策略，目前患者多以點眼藥水治療為主，但是一旦進展到中度、透過眼藥水眼壓仍控制不佳，應考慮手術治療。

然而，許多患者對手術仍存有疑慮，因而遲遲不敢接受治療。蘇乾嘉表示，近年新興的微創手術技術相較於傳統手術已大幅提升安全性，不僅能有效降低眼壓，且傷口小、恢復快，可做為進入傳統手術之前的選擇。 青光眼雖不可逆，但只要及早發現、積極治療，患者仍能維持良好的生活品質，守住清晰的視界。