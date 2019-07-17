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愛吃生牛肉！22歲女肚子痛爆…啪啪拉出5公尺「牛肉絛蟲」蠕動ing

點評:太可怕啦！！！5公尺ㄟ
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肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）
▲女子因為吃了8個月生牛肉而腹痛，拉出「5公尺牛肉麵條」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

夏季大啖海鮮，得小心深陷「蟲蟲危機」，除此之外，肉品也藏著同樣隱憂！一名22歲女子遠嫁中東，跟著黎巴嫩丈夫「入境隨俗吃生牛肉」，一吃就是8個月，後來肚子悶脹痛，以為只是懷孕的正常反應，卻在產後一個月後的某天突然「核彈級腹痛」，直衝廁所啪啪啪地拉出5條「牛肉麵條」讓她看傻眼，急忙就醫吃打蟲藥，更直拉5公尺「白麵條」超驚人。

肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》節目上提醒，吃海鮮要注意，但吃牛肉也要小心，曾有一名22歲女子遠嫁中東並搬往黎巴嫩，一住就是8個月，期間入住隨俗和老公一起享用生牛肉，吃到懷孕時卻常感到肚子悶脹，甚至有時伴隨著腹痛，但心想是懷孕的正常反應，之後回到台灣待產，也順利生下寶寶。但產後一個月，她感到肚子劇烈疼痛，立即衝往廁所，啪啪啪拉了5條像牛肉麵條的東西出來，而且很長。

吃生肉！她拉「5公尺牛肉麵條」傻了：會動。（圖／截自醫師好辣Youtube）
▲原來是食用被寄生蟲感染的生牛肉，致使蟲蟲在人體內繁殖。（圖／取自醫師好辣Youtube）

「她覺得這不對，這不是糞便，怎麼會有白白一條一條，這什麼東西，她看一看居然發現這東西會動！」張振榕說女子被眼前「蠕動的麵條」嚇壞，立刻就醫。感染科醫師檢查後立馬收住院，並且給予打蟲藥，女子開始「清腸」共拉出5公尺的「白色麵條」。並指出，此為牛肉絛蟲，因中東地區飲食衛生及水源未足夠消毒，牛隻飲用含有寄生蟲卵的水，而在牛體內發育成幼蟲，並鑽到牛的肌肉層中，一旦牛肉未煮熟或未足夠冷凍，吃到人體內幼蟲會在小腸內孵化成成蟲。

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國小女童吃生魚片染絛蟲，專家建議少吃生食。（圖／三總提供）
▲過去也曾有女童因吃生魚片而拉出超長絛蟲的案例。（示意圖／三總提供）

張振榕解釋，牛肉絛蟲「可以長很多」！嚴重可長到5公尺、10公尺在體內都有可能。一旦有絛蟲在體內繁殖生長，人體會出現四肢纖細，肚子卻脹如青蛙，甚至造成腸阻塞。但染上該種寄生蟲，只要服用打蟲藥，將絛蟲「拉光光」即可有效治療，但必須確定「絛蟲的頭」要拉出來，「假如沒有把頭拉出來，頭還咬在腸子上就沒有好，後面又會再一截一截長出來。」

關鍵字： 醫藥新聞 生牛肉 牛肉絛蟲 寄生蟲 中東 醫師好辣 張振榕
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