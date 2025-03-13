內臟脂肪「吃5種食物」消最快！　醫激推

▲醫師推薦攝取蛋白質、綠色蔬菜、好油脂等食物，有助於消滅內臟脂肪。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

腹部的內臟脂肪被稱為健康的最大殺手！營養功能醫學專家劉博仁醫師示警，它會分泌出許多發炎激素，不時在人體內各器官「放火」，進而引起衰老、慢性病及癌症等。想要剷除內臟脂肪，內科暨減重專科醫師陳威龍分享，可從「5種飲食」著手，並加入有氧與重訓運動，以訓練核心肌群、減去內臟脂肪。

陳威龍醫師於YouTube《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》頻道中指出，內臟脂肪會導致慢性發炎，衍生代謝症候群，若想要剷除它，不妨試試「5種飲食」：

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1.優質蛋白質

如雞胸肉、魚肉、豆類。

2.全穀類

可優先選擇糙米、燕麥或藜麥。

3.綠色蔬菜

4.好的油脂

如魚油、橄欖油、亞麻籽油。

5.益生菌

可挑選無糖優格、納豆或紅麴等等。

此外，陳威龍建議，日常生活中可以加入有氧及重訓運動，在適當的時間嘗試抬腿撐、登山走及俄羅斯轉體，藉此訓練核心肌群，減去內臟脂肪。除了遵循上述飲食外，他提醒，也要避免地雷食物，像是高糖分的蛋糕、餅乾，高精緻澱粉的白米、吐司和麵條，也要小心乳瑪琳、氫化植物油，都是內臟脂肪的元兇。

▲男性腰圍大於90公分、女性大於80公分，小心是內臟脂肪過多了。（示意圖／Pixabay）

內臟脂肪過多易誘發代謝症候群，劉博仁曾在粉專指出，內臟脂肪可說是一種「包藏禍心」的脂肪，為十大必須減重理由之首。他說明，脂肪組織一般分布於皮下與內臟之中，原本功能是提供身體保暖及內臟保護的作用，但若肥胖發生，內臟就會儲存過多脂肪，形成「蘋果型肥胖（腹部肥胖）」，相當不健康，更是萬惡淵藪。

劉博仁進一步說明，醫學專家很早即注意到腹部肥胖者容易引起胰島素阻抗，產生第二型糖尿病，後來慢慢發現還會合併高血脂、高血壓等慢性病，因此逐漸有共識定義出「代謝症候群」，若在以下5項條件中符合3項，就代表你是代謝症候群的患者：

1. 男生腰圍≧90公分，女生腰圍≧80公分，或是BMI≧27kg/㎡。

2. 三酸甘油酯≧150mg/dl。

3. 高密度膽固醇男性＜40mg/dl，女性＜50mg/dl。

4. 血壓收縮壓≧130mmHg或是舒張壓≧85mmHg，或是有使用降血壓藥物。

5. 空腹血糖≧100mg/dl或是使用降血糖藥物。