北榮啟用重粒子「助450人治癌症」　吸引紐約大學簽合作備忘錄

▲北榮獲得紐約大學朗格尼醫學中心第一份海外合作備忘錄，左起陳威明院長、Robert I. Grossman首席執行長。（圖／台北榮總提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台北榮總重粒子治療獲得國際重視，吸引美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）來台舉行合作交流會議並簽署海外首份合作備忘錄，將開展重粒子治療合作計畫，安排病人來台接受治療，共同研發新治療模式，為跨國醫療合作揭開新頁。

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▲台北榮民總醫院與美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）舉行合作交流會議，相關人員參訪重粒子癌症治療中心。

美國紐約大學朗格尼醫學中心為全球領先的醫療機構之一，其臨床與研究實力享譽國際，今年更與台北榮總同列《Newsweek 2025年全球最佳醫院》前250強。

台北榮總自113年5月起啟用重粒子癌症治療，迄今已治療約450位病人，獲得滿意的成果，特別是胰臟癌的治療更有突破性的發展，引起紐約大學朗格尼醫學中心癌症治療中心的高度重視，期間有多次的交流。

而此次合作由該校董事辜仲立先生積極促成，並由台北榮總院長陳威明與紐約大學朗格尼醫學中心首席執行長暨紐約大學Grossman醫學院院長Robert I. Grossman共同簽署合作備忘錄。

陳威明表示，本次合作交流會議提供了寶貴的國際交流平台，也象徵雙方在醫療領域更緊密的夥伴關係。透過此次合作，雙方將攜手提升癌症臨床治療品質，推動跨國的尖端醫療技術與研究。

▲辜仲立先生(左)促成台北榮總與紐約大學朗格尼醫學中心簽署合作備忘錄。

Robert I. Grossman院長為全球醫療領域的重要領導者，現任紐約大學朗格尼醫學中心首席執行長及NYU Grossman School of Medicine院長。他推動醫療創新，建立加速三年制醫學博士課程，並為醫學生提供全額學費獎學金，擴大醫療機構影響力，使NYU Langone Health成為美國東北部最大的醫療系統之一。

此外，他在數據驅動的醫療保健領域亦居於領導地位，致力於改善病人預後及簡化臨床工作流程。為了表彰他對醫學及醫學教育的貢獻，紐約大學醫學院於2019年正式更名為NYU Grossman School of Medicine，以示敬意。

▲北榮重粒子癌症治療中心共同揭牌，為跨國醫療合作揭開新頁。

此次交流會議，Grossman院長特別以「Leaders and Leadership」為題，發表專題演講。同行的還有眼科權威Elisabeth J. Cohen教授、放射腫瘤Alec Kimmelman教授、及著名心理學家Stacey C. Kimmelman。

Grossman院長表示，這是紐約大學醫學中心在海外簽署的第一份合作備忘錄，十分重視，今後會推介病人到台北榮總接受先進的重粒子放射等治療。

北榮李偉強副院長指出，能與世界一流醫學中心合作，深感榮幸，這是一個雙贏的策略，象徵著全球醫療界的緊密聯繫，未來雙方將在醫學教育、研究及病患照護領域展開更深入的交流與發展。透過彼此的專業知識與資源共享，期能提升醫療服務品質，並建立更具永續性的全球健康體系。

▲台北榮總獲得紐約大學朗格尼醫學中心第一份海外合作備忘錄。（圖／台北榮總提供）