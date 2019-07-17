4個月狂鏟7kg！她做靠5件事「舒服減肥」不復胖　肚子餓就看OO



▲你也靠著自己的一套減肥法成功瘦身嗎？（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

炎熱夏天看著路上辣妹雲集，再看看自己肚子、大腿、屁股和手臂上的肉肉就覺得超崩潰嗎？別怕，減肥永遠不嫌晚，就怕你沒有開始的動力！Youtuber魚乾在去年暑假開始減肥，靠著「自己舒服的方式」在4個月內狠甩7公斤，拍影片公開5大秘訣，並坦言剛開始執行減肥的確超痛苦，但只要習慣並持之以恆必能享受甜美的果實。

Youtuber魚乾在去年底拍攝影片《終於要來談談這回事，我怎麼減肥的？》公開自己減肥的心路歷程，指曾嘗試吃藥、看醫生及絕食等不健康減肥法，導致忽胖忽瘦，甚至危害健康，後來靠著一個「非速成、不保證絕對有效」的減肥法，讓她從「全盛時期」的66公斤，歷經4個月成功甩肉7公斤，並坦言，「現在對我來說是舒服的減肥。」

魚乾透露自己的減肥法基本上為「少吃多動」，並掌握5大關鍵：

請繼續往下閱讀...

1.養成運動習慣

一週游泳2～3次，每次游1公里。打破網友們認為游泳對減肥無效的說法，指游泳不會流汗及游完泳反增加食慾，狂吃讓游泳期間消耗的熱量立馬被補回來。魚乾解釋，游完泳的飢餓感靠著瘋狂喝水補足最有效，沒游泳的期間，她也靠著「走路」消耗熱量，只要半小時內的路程皆選擇走路、避免搭車，散步回到家全身發熱，洗澡後更好眠。

2.每天喝3000c.c.的水

魚乾語重心長的提醒，真的想減肥者，一天必須喝近3000c.c.的水分，真的非常重要！喝水不但讓她排便順暢、皮膚由內而外透亮有光澤，且還不容易長粉刺和痘痘，可說是有益無害。再來，只要一興起想吃垃圾食物的念頭就喝水，水喝多真的會飽，使肌餓感完全消失。

3.不喝湯、含糖飲料

身為亞洲人一整餐沒喝湯可是很痛苦的，魚乾也苦勸，減肥時期若沒必要，真的不要過多攝取，喝湯易增加鹽份攝取，增加熱量，也會讓細胞開始儲存水分、造成水腫，血壓也會升高，造成血液循環不佳、代謝也降低，若本身口味為重鹹者則建議減少喝湯，更遑論是糖份超高的含糖飲料，雖然初期如同酷刑般難忍，「但持續一個多月就會非常習慣。」

4.只吃一餐

「這是比較不健康的部分。」魚乾坦言，一天只吃一餐鹹的食物，另一餐則以優格、水果、沙拉等如吃蘋果、2顆奇異果或水煮花椰菜等「減肥餐」替代正餐。一般網友認為應將「較不健康的那餐」擺在白天吃，但想滿足口腹之慾的她晚上特別想大啖肉類和白飯，因此堅持放在晚上正常吃，白天起床後主食即以健康減肥餐替代。

5.要有堅定的心志

魚乾笑稱自己這輩子沒瘦過！靠著以上4點堅持到底，「只要自己有在努力，大家有看出來就覺得很欣慰。」聽到旁人一句鼓勵的話認為一切都值得了。其實減肥沒有這麼難達到，只要持之以恆，就有成功的一天。

魚乾真心建議網友，若真的想亂吃東西，除了可多喝水外，也可看其他Youtuber的「大食影片」，其有2大特點：持續吃單一食物及吃到很痛苦，吃到最後會硬塞、塞滿，抑制不吐出來的痛苦，看到最後食慾瞬間全失，對於餓到受不了的人非常有效。