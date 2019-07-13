女大生那邊癢到爆：救我！醫一撥驚見「整片藍紋起司」…臭襪味狂飄



▲女大生一就診主訴「癢到不行」醫師內診驚呆了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



炎炎夏日天氣潮濕悶熱，衛生棉沒有勤更換，或是愛穿緊身褲的女網友們，一不小心就誘發婦科疾病。曾有一名皮膚曬成健康小麥色的女大生，一入診間就要醫師救救她，主訴下體「實在癢到不行！」，內診時醫師撥開一看，厚厚白白的「藍紋起司」直接覆蓋住外陰部，驚悚的畫面讓醫師直說「好恐怖」！

振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中分享讓人狂掉雞皮疙瘩的個案，曾遇到一名年輕女大生，趁著暑假到海邊大玩特玩，皮膚曬成健康均勻的小麥色，一入診間時卻愁眉苦臉，「跟我說，醫生你一定要救救我，我實在癢到不行！」一聽到「癢」的關鍵字，心想就是黴菌感染。女大生自述天天都有清潔私密處，因此沒有陰道分泌物，但從外觀看來的確有些怪怪的，才就醫尋求醫師協助。



▲一層層厚厚白白有如「藍紋起司」的分泌物讓醫師看傻眼。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

李偉浩檢查時一打開來，可怕的畫面立馬震懾住他，驚呼「好恐怖！女大生陰道外側看起來很像『藍紋起司』，一層白白厚厚的，整個蓋在外面，但內診真的是乾淨的。」還飄散著臭襪子的味道，讓他猜不透怎麼會搞成這樣。原來，女大生暑假時狂去衝浪，穿著泳衣、泳褲下水後，加上天氣悶熱，私密處與被海水浸濕的泳衣「緊緊相依」悶壞了，但她當下卻不以為意，還天真的問「醫生，海水不是鹹的嗎？應該可以殺菌才對啊？怎麼反而感染得這麼厲害？」

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▲一旦黴菌感染，女性下體即可能出現有如「起司狀」的分泌物。（圖／達志／示意圖）

李偉浩解釋，穿泳裝下水起來後務必清洗乾淨，女大生因未妥善清潔，導致黴菌孳生感染，一癢就去摳，「使得黴菌都生長得很深，把皮的部分整個吃進去，整個厚厚一層。」後來在接受擦藥、塞劑及口服藥一併做治療，女大生的病況才慢慢獲得改善。

究竟什麼樣的人最容易誘發黴菌感染？李偉浩表示，一般黴菌感染最常見的族群即為免疫力下滑者，但年輕人很常因過度清潔，或是太過悶熱而使黴菌不斷在私密處這個「培養皿」中不斷孳生而導致感染。一般的細菌感染下體會飄散魚腥臭味，流出黃色分泌物；黴菌感染則會有偏白色分泌物，有嚴重搔癢症狀，但異味較少，有大約30%會混合感染。

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