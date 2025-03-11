快訊／北部20多歲男爆4症狀染「漢他病毒」　感染源待釐清

▲疾管署防疫醫師林詠青說明防治鼠患。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內再出現漢他本土病例！疾病管制署今（11）日公布個案是北部20多歲男性，上月15日出現發燒、頭痛、食慾差及腹瀉等症狀，兩度就醫被收治住院，通報確診感染漢他病毒，為今年第二例。疾管署表示，個案潛伏期無國外旅遊史，活動地以工作地及住家周邊為主，自述均無鼠類蹤跡，同住家人無疑似症狀，已經採檢送驗，感染源待釐清。

疾病管制署今（11）日公布國內新增1例漢他病毒症候群病例，為今（2025）年第2例確診病例。個案為北部20多歲男性，潛伏期無國外旅遊史，活動地以工作地及住家周邊為主，自述均無鼠類蹤跡。2月15日出現發燒、頭痛、食慾差及腹瀉等症狀，2月16日至急診就醫並收治住院，經醫院通報後於3月7日檢驗確診，目前已返家休養；同住家人無疑似症狀，已採檢送驗，衛生單位已進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案活動地周邊進行環境消毒、捕鼠作業，以釐清可能感染源。

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疾管署統計，國內今年累計2例，病例數與過去4年（2021-2024年）同期1-2例相當，去（2024）年累計3例漢他病毒症候群確診病例，分別為台中市、彰化縣及高雄市（各1例）；自2016年起累計46例，性別以男性29例（占63%）為多，年齡則以40歲以上31例（占67%）為多，其中1例境外（感染國家為印尼）。國際疫情部分，自2013年以來，美國每年報告9-25例病例數,其中每年3-14例死亡，病例多分布於該國西部地區，近年來呈下降趨勢；韓國每年報告約300-600例，香港每年報告0-2例。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。