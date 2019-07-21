被騙了！網友最恨三色豆…有2樣「不是蔬菜」　營養師揭祕：少吃點



▲你也曾以為「三色豆」中全是蔬菜嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／林歆惠營養師

你常吃的究竟是彩虹國裡的三色蔬菜居民？還是國境邊界的三色澱粉？

市售冷凍三色蔬菜多半是由：紅蘿蔔（紅）、玉米粒（黃）、豌豆仁（綠）組合，多半各位的認知的蔬菜是食用植物的根、莖、花、葉、種子及果實，而主食則是日常生活食用的米、小麥等等，其實不盡然唷～主食類包含了米、小麥、部分豆類（如：紅綠豆、薏仁）、玉米、馬鈴薯、南瓜、山藥、芋頭以及米、小麥、豆類等製品，那為什麼說是三色澱粉呢？



▲營養師揭祕，裡頭有2樣屬於澱粉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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紅蘿蔔公主

紅蘿蔔是蔬菜，在所有根莖類蔬菜中紅蘿蔔的GI值68 ± 23是相對較高的（GI值是食物的升糖指數），換句話說，升糖指數高的食物，食用後易使血糖升高。而根莖類食物大多為原態食物其GI值不會很高，位於低中GI，精緻過後的澱粉類主食（如：蛋糕麵包）GI值才會升高。

玉米粒王子→主食類

玉米最容易被誤會成蔬菜的根莖類，雖然玉米也有纖維質（1.7g/100g），但是澱粉（19.8g/100g）含量更多，而有些國家、地區是以玉米為主食。一碗玉米粒大約等於半碗飯的熱量，盡量避免主食類攝取過多。

豌豆仁平民→主食類

豌豆仁也常被誤會為蔬菜，一般的豆莢類纖維質（7.1g/100g）主要來源是外層的莢，而中心的豆是主要澱粉類（5.1g/100g）的來源唷！

三色澱粉是被排擠的？

其實每一種食物都有它存在的價值，營養最重要的不是吃與不吃，而是吃的適量。紅蘿蔔富含β胡蘿蔔，會在體內轉化為維生素A（是人類的必須營養之一），維生素A有助於保護眼睛及增進視力；玉米有類胡蘿蔔素及葉黃素，可以預防白內障，而維生素E可以提升細胞的抗氧化能力；青豆含有的維生素K是可以增進骨骼的保健。

※食物換一換

這三樣食物雖然各有所功效，通常也是餐桌上必備的菜餚，搭配米飯卻一口一口吃下不少的澱粉類食物，建議可以自己替換這三種食物，換成真正的「三色蔬菜」：紅蘿蔔、玉米筍（筍丁）、四季豆～

資料來源：

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/supplement/20081103/31106306

（北醫附醫營養室主任蘇秀悅報導）

本文作者：林歆惠營養師，具丙級廚師執照，現任新營養食代團隊、社區及企業講座講師，專長為創意營養餐食研發與設計、減重營養。

本文經授權轉自：【新營養小吃典】偽蔬菜－三色澱粉