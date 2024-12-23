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陸「人類偏肺病毒」大流行！兒童染病激增　醫：沒疫苗也沒特效藥

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

咳嗽、鼻塞是hMPV最常見的臨床症狀。（圖／記者陳俊宏攝）

記者趙于婷／台北報導

秋冬是呼吸道疾病流行期，尤其國際來往更容易導致傳染增加。有醫師指出，近期中國大陸又出現「人類偏肺病毒（hMPV）」，兒童感染人數激增，且人類偏肺病毒是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，咳嗽、鼻塞是最常見的臨床症狀，目前尚無疫苗和特效藥。

毒物教授招名威在臉書指出，對岸多種病毒爆發的局面似乎還在加劇，最近又出現「人類偏肺病毒（hMPV）」，根據中國疾控中心通報稱，入冬後全國急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，人偏肺病毒感染在逐漸增多，其中14歲及以下病例中，人偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢，北方省份上升趨勢更明顯。

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而在死亡率方面，招名威說，據說某一特定人群在感染之後，它的死亡率高達43％，無從確認數字真實性，但根據《刺胳針全球健康》2020年發布的一項研究估計，在2018年，5歲以下兒童有1400多萬人感染hMPV病毒，其中60多萬名人住院，超過1.6萬人死亡，死亡率大約千分之一。

招名威說明，人類偏肺病毒是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，目前尚無疫苗和特效藥，加上可能與其它病毒交替傳播，導致中國各地醫院大爆滿，尤其兒童門診，一號難求，加上醫療品質不佳的情況，罹病後無法即時獲得有效的治療，死亡率確實可能大幅增加。

招名威提醒，人類偏肺病毒通過與污染的分泌物直接或密切接觸而傳播，最常見的傳播途徑為飛沫傳播和接觸傳播，如接觸了患者咳嗽和打噴嚏排出的分泌物或與患肢肢體接觸，如握手以及觸碰帶有病毒的物體或表面後，再接觸粘膜，如眼、鼻等，確診機率都是很高的。

最有效的預防方法是切斷傳播途徑，包含戴口罩、勤洗手，避免未洗手就觸摸眼、鼻等；同時也要增加自身免疫力，少去人多的場合。招名威也強調，這段時間最好沒事就是別去疫區，以免自己被感染了，還帶著病毒回來毒害台灣人。

人類偏肺病毒又稱「人類間質肺炎病毒」。根據衛福部刊載資料、長庚兒童醫院兒童感染科指出，hMPV病毒為2001年由荷蘭學者所發現的新型感染人類呼吸道的病毒，臨床上表現類似呼吸道融合病毒，恐導致上下呼吸道感染，並會在嬰幼兒、免疫功能低下及慢性疾病患者造成嚴重感染，甚至呼吸衰竭，其中咳嗽、鼻塞是最常見的臨床症狀。治療上以支持性療法為主，無特殊抗病毒藥物或免疫球蛋白可使用。

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