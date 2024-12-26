新屋裝潢後夫妻一罹癌、一流產　專家揪「兇手」提醒3件事

▲新屋裝潢如果使用到具有甲醛與甲苯的建材與油漆，就會對家人的健康構成重大威脅。（示意圖／Pixabay，下同）

文／每日健康

新房裝潢帶來夢想居所，但卻可能潛藏致命危機。一對新婚夫妻入住新屋後，因長期接觸甲醛，丈夫罹患鼻咽癌，妻子更因中毒而不幸流產。專家呼籲，裝潢後務必檢測空氣質量，以避免健康風險。

台北一對新婚夫妻，入住剛裝潢完成的住宅不到一年，卻接連出現嚴重健康問題。丈夫被診斷罹患鼻咽癌，妻子則因甲醛中毒導致流產。專家指出，這與裝潢材料中的揮發性有機化合物（VOCs）持續釋放有直接關聯。

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丈夫病因：高濃度甲醛長期吸入，刺激呼吸道，增加癌症風險。

妻子情況：甲醛中毒影響內分泌與免疫系統，最終導致流產。

新屋裝潢為何暗藏殺機？

甲醛與甲苯是建材與油漆中的常見成分，新房裝潢後會長時間釋放揮發性有機化合物（VOCs）。這些物質在封閉空間中累積，濃度常超標，對健康構成重大威脅。

主要污染來源：地板、牆壁裝飾、膠水與油漆。

危害特點：在高溫、高濕環境下釋放速度更快，毒性更強。

甲醛與甲苯的健康風險

甲醛

短期症狀：眼睛刺痛、喉嚨乾癢、呼吸不適。

長期危害：增加鼻咽癌與白血病的風險。

甲苯

短期影響：頭痛、噁心、神經性眩暈。

長期損害：神經系統受損，影響肝臟與腎臟功能。

專家提醒，甲醛與甲苯常在新房裝潢後同時存在，疊加效應進一步加劇健康風險。

專家建議：裝潢後必做三件事

選擇環保材料

優先使用低甲醛、低VOC的裝潢材料，並確認產品具備環保標章。

保持良好通風

新房裝潢完成後，應持續開窗通風至少6個月，並搭配空氣淨化器。

定期檢測空氣品質

將甲醛濃度檢測納入裝潢後的健康管理，若發現超標，應立即採取治理措施。

裝潢帶來居家美感的同時，也可能潛藏健康隱憂。此次案例為社會敲響警鐘，提醒消費者在裝潢過程中，不僅要注重設計，更應優先考量環保與安全。

專家呼籲，選用環保材料、保持通風，並定期檢測空氣質量，才能為家人打造真正安全、健康的居住環境。

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