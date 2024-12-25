一天中「2時段」千萬別生氣！　醫解原因





▲醫師建議上午11點到下午1點、晚上7點到9點不要生氣。（示意圖／本報資料照）

文／洛桑加參

當你走在熙來攘往的街道上，被擠得幾乎無法呼吸時，你是否能保持心平氣和，不讓怒火冒出？這似乎是個艱難的挑戰，但洛桑加參醫師卻在他的新書《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》中，提出了一個有趣而實用的觀點。他不是要我們做到完全不生氣，而是建議我們在百分之六十的時間中保持心境平和，如此，對於不生病好命人的養成，便已足夠。但這不生氣的時間，可不是隨隨便便的時間，而是有挑過、有刻意避開的時間。

子午流注繞古脈，也算懂了時間醫學

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先來解釋一下什麼叫時間醫學（Chronomedicine）。時間醫學其實是新瓶裝舊酒，其內涵，東西方醫學都有涉及。我認為最經典不敗的要屬中醫的「子午流注」，將氣血布輸到身體各部位的時間點，說得是清清楚楚。子時足少陽膽經、丑時足厥陰肝經、寅時手太陰肺經、卯時手陽明大腸經、辰時足陽明胃經、巳時足太陰脾經、午時手少陰心經、未時手太陽小腸經、申時足太陽膀胱經、酉時足少陰腎經、戌時手厥陰心包經、亥時手少陽三焦經。如此循環往復，真氣每兩個小時走一個經脈，十二經脈走完剛好二十四小時，花一天時間。

熱衰竭預警在夏陽下，心肌梗塞伴週一晨

至於西醫的時間醫學，最實用的莫過於前人統計出來的「疾病好發時間」。比方說春季沙塵暴引發的氣喘或其他呼吸道疾病特別多、酷暑飆破三十六度醫護就要為迎接熱衰竭病患做準備、秋冬季節交替之際需預防乾燥性皮膚炎、因心臟病猝死的案例常出現在清晨至早上八點。職場上的拚命三郎在週一上午八點與週日下午四點這兩個時間點，最多人心肌梗塞。不喜歡上班的人，在星期一心情低落的狀況較其他週間日明顯，其實最後這個好像也不用特別研究，有上過班的誰會不知道。

其他實例還有季節交替時的眩暈症、夏季濕疹、秋冬的消化性潰瘍，以及日照不足時的季節性憂鬱。多虧了這成千上萬的案例以及具有科研魂的前輩們，我們現在做預防醫學，可以說是踏在巨人的肩膀上前行。

《時輪攝略經》解天地之妙，六季生活藏醫調和法

接觸西藏的時間醫學，連我自己也覺得十分神奇。人身小宇宙，宇宙大人身，我們精微身上的左右大脈，受日月影響。早些年西藏醫師一方面學佛、學醫，還得修習天文曆法。最重要的一部經典莫過於統合天文與醫學的《時輪攝略經》，時輪意指時間之輪，有內外之分，外是自然界大宇宙中的日月星辰天體運行、春夏秋冬季節更迭，內是人體小宇宙中的經脈、地水火風空五大元素，以及色受想行識五蘊之間互相影響的關聯性。不管是採藥、製藥、服藥的時間，都有講究。

跟其他東方醫學一樣，藏醫藥學也講天人合一、個人生活起居與自然季節物候不相離。比較特別的是，漢地分春夏秋冬四季，西藏曆法兩個月為一季，所以我們一年會有六季，分別是初冬、隆冬、春季、盛夏、季夏和秋季。每個季節吃喝拉撒睡，可以做什麼不能做什麼，都有規範。比方說秋季居室內宜用檀香怡情養性，初冬時節藏醫則會建議大家多去曬曬太陽、烤烤火、吃一些酥油。

▲台灣人飽受失眠人口多，醫師認為，從晚上7點就要開始「為睡覺做準備」。（示意圖／記者謝婷婷攝）

不應該生氣的時辰，第一午時第二戌時

當然一整天都不生氣那是最好啦，真要發火，請務必避開午時，上午十一點到下午一點。大中午是保養心經的時間，操心傷心、升起憤怒心，都非常吃虧。條件允許的人，午時小睡一會兒，或是找個地方靜坐淨心，那你就練內功練在了「點數加倍送」的時機點上。順帶一提，平常有在練呼吸的人，把握子午卯酉這四個氣機轉換的時辰練功，天地都會幫你。第二個我認為非常不應該生氣的時間，是戌時，晚上七點到九點。這時間區段換心包經值班。很多人到我診所，都是為了睡不好的問題而來。據統計，全台每五人就有一人有睡眠障礙。依我看，這數字恐怕還太過保守了。

放下藍光迎夢境，靜心練習入夢快

想要睡好，不是從你躺在床上那一刻才開始準備入睡。至少在三個小時前你就應該吃過晚飯了，至少兩個小時前，會散發藍光的手機電腦就該使用完畢。追劇追到忘我忘記時間流逝，不小心睡意也流逝。真心想搞好睡眠的人，我都會跟他們說從晚上七點開始準備。準備靜心、準備一種微愜意的心境。喜歡練放鬆瑜珈的練瑜珈，喜歡做感恩冥想的你就好好想一想，喜歡散步遛狗、漫步遛自己全都沒問題。最有問題的就是七晚八晚，在該靜心的時候還操心、煩心，罵完小孩罵老公，罵完老公罵小狗，不要這麼凶啦！

入夜，宜管好自己的一顆嗔心，縱使有什麼金玉良言，明天再說。吃完飯、睡覺前，是好好愛自己的時間，想想快樂的事、感恩今天發生在自己身上的三件好事，也可以拜託豬神保佑自己，好景入夢、酣睡如豬。

本文摘自：《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》一書／洛桑加參／時報出版