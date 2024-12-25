女連罹2癌症！　醫點出「致病關鍵」：小肉芽是警訊

▲女子身上冒出許多小肉芽後，接連確診多個癌症。（示意圖／ETtoday示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

身上突然長出小肉芽，恐暗藏健康信號！基因醫師張家銘曾收治一名60多歲女子，脖子上長了許多小肉芽卻不在意，把它們點掉，後來卻接連確診2種癌症，在進行全基因檢測後，發現是體內抑癌的PTEN基因有缺失。他藉此提醒，若民眾身上有大量肉芽，尤其家族有腫瘤或癌症病史者，可考慮進行基因檢測。

張家銘醫師日前在粉專發文衛教，許多人身上長出小肉芽，也就是「皮贅（skin tags）」是種常見現象，其通常無害，可能只影響外觀或因摩擦導致不適。但有時這些不起眼的皮膚變化，可能是體內潛在健康問題的早期信號，特別是在與基因異常相關的情況下。

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張家銘接著分享，該名60多歲女子早年脖子上長了很多顆皮贅，因自認無關緊要而將其一顆顆點掉，怎料後來接連在腎臟長了血管脂肪瘤，還罹患子宮內膜癌、乳癌，「這些看似不相關的問題，串聯起來讓人不得不懷疑背後是否有共同原因。」

該名個案經過轉介來到張家銘的門診，進行全基因檢測，經分析找出「 她的PTEN基因有缺失」！張家銘說明，PTEN基因是個極為重要的抑癌基因，負責調控細胞生長和分裂，以維持細胞正常運作，一旦發生突變，細胞可能失控增殖，從而增加罹患良性或惡性腫瘤的風險。他說，正是該基因異常，導致該個案多次罹患腫瘤，包括乳腺、甲狀腺、消化道、皮膚和神經系統病變。

▲經基因檢測發現，女子抑癌的PTEN基因有缺失。（示意圖／免費圖庫pexels）

張家銘進一步說明，皮贅正好是PTEN異常可能出現的症狀之一。他也提醒，當身上出現大量皮贅，尤其伴隨家族有腫瘤或癌症病史者，建議可考慮進行基因檢測，透過了解基因風險，制定個人化的健康監測計畫。後續除了檢查外，他也建議女子採用抗發炎飲食、保持體重、減少接觸致癌物質，以及緩解壓力等更積極自律的健康生活方式。

張家銘強調，皮贅對多數人而言或許只是普通的皮膚現象，但當它與基因異常相關時，可能是個重要的健康信號。就像上述個案一樣，她早期的皮贅或許就是PTEN基因異常的早期徵兆，透過基因檢測，能了解先天的疾病傾向，再透過後天的生活方式管理，就能有效降低風險。