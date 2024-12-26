她長子宮肌瘤「迅速竄至10公分大」壓迫膀胱　台大新式治療免動刀

▲台大醫院分享「神波刀」高強度聚焦超音波治療成果，開啟婦科治療新紀元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

47歲的病友韋小姐，健檢發現自己有子宮肌瘤，後續肌瘤快速長大，直徑達10公分，且壓迫膀胱造成頻尿，後續在台大醫院接受新式「神波刀」治療，半年後追蹤肌瘤體積顯著縮小至僅剩25%，此外也可應用於子宮肌腺症。醫師指出，子宮肌瘤及肌腺症是女性常見的婦科問題，常造成包含經痛、經血過多等症狀，不僅影響生活品質，甚至會影響不孕。新式治療提供不想開刀與藥物無效患者一個新的選擇。

台大醫院婦產部主治醫師楊政憲指出，約有四分之一女性終其一生會發生肌瘤的問題，傳統是使用藥物和手術治療，然而，這些方法可能會有副作用和風險，如手術傷口復原等，至於藥物來說主要則是緩解症狀，無法讓肌瘤變小。透過神波刀就可以在無創的情況下接受治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

收治韋小姐的台大醫院婦產部醫師莊博涵指出，神波刀利用聚焦超音波的能量來精準消融異常組織，通過磁振造影導引進行即時溫度的監控，將能量精準地投放在病灶上，這種治療方法能夠有效地處理子宮肌瘤及肌腺症等問題，顯著地改善患者的生活品質。

韋小姐今日分享，今年年初發現自己有子宮肌瘤，約有7公分大小，後續在台大醫院治療時使用核磁共振確認狀況，發現肌瘤比超音波判斷的7公分更大，已經直徑達10公分，醫療團隊評估適合的神波刀，整個治療過程相當清醒，偶爾會因為能量強些微疼痛，但醫護團隊會注意給予調整，治療之後對生活的改善也逐漸浮現。

韋小姐說，因為肌瘤長在膀胱上方，過去自己比較習慣忍耐，以為頻尿情況是正常，但是術後肌瘤縮小，每次早上強烈的尿意就獲得改善。

莊博涵分享，另外有一名罹患子宮肌腺症的40歲患者，長期都受劇烈經痛所苦，僅接受一次治療便成功擺脫止痛藥，生活品質獲得顯著改善。

莊博涵指出，神波刀治療會因為病灶大小受影響，通常建議適用於直徑在3到10公分的肌瘤，比較大的肌瘤也會建議分次治療，避免患者需治療時間太長。至於不適合這樣治療患者，包含腹部曾開過刀、有疤痕者，另為確定音波能抵達病灶，若術前磁振造影評估效果不佳者，同樣也不適合。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰表示，神波刀的最大特色就是無創且可在門診治療，患者無需住院，治療後只需短暫時間觀察，當日下午便可返家休養。此技術有效減少了手術風險，同時大幅提升了治療的便利性和舒適度。不過，目前該療法須自費，約需花費新台幣20至25萬元。