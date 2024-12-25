麻疹群聚個案「曾搭雙鐵北捷」　疾管署公布足跡：接觸者監測18天

▲麻疹個案足跡。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

國內有醫院相關麻疹群聚事件，疾管署今上午公布國內新增7例麻疹確定病例，其中1名50多歲就醫接觸者之陪病家屬，經持續疫調，發現個案可傳染期間有彰化縣及台北市公共場所活動史，且曾搭乘大眾交通運輸工具，包括火車和捷運都有，疾管署今也公布相關足跡，本案接觸者最晚監測至2025年1月5日。

疾管署副署長曾淑慧提醒，曾與該個案有重疊活動史的民眾要自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫並告知接觸史，由衛生單位協助安排就醫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。

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疾管署提醒，民眾出入醫院或人潮密集公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險，此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知旅遊及接觸史，相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。