猝死7前兆！醫嘆：很多人無症狀　他莫名不舒服「90%血管塞死」

▲男子自行騎腳踏車就醫，醫生發現他90%心臟血管全塞住。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

冷氣團一波波，全台傳出多起因低溫猝死的悲劇。家醫科醫師陳欣湄分享，一名男子從白天就出現莫名不適感，直到吃晚餐時症狀加劇，自行騎腳踏車就醫，醫師發現他「90%心臟血管全塞住」，須緊急做心導管手術。她也列出7種猝死前可能發生的徵兆，包括臉色變化、頭頸部大量出汗等，但最可怕的就是無症狀的突發性猝死。

陳欣湄醫師曾在《健康2.0》節目中分享鬼門關前走一遭的個案。她說明，該名男子晚餐吃到一半突起身出門，不久後妻子就接到急診室來電，告知男子90%心臟血管全塞死，正緊急接受心導管治療，嚇得她趕緊衝到醫院。經了解才得知，該名患者白天就已出現莫名不適感，隨後症狀加劇，決定自行騎著腳踏車就醫，所幸經搶救撿回一命。

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陳欣湄提醒，很多人猝死前，會冒出「不知原因的不舒服」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，要立刻停下手邊事情、盡速就醫，這才是救命的不二法門。

▲胸部頻繁疼痛或出現不明原因疼痛，都要小心有猝死風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳欣湄也列舉7種猝死前可能發生的徵兆：

1.心臟病發病前，頭、頸、背部大量出汗

2.臉色發黑、發白，需慎防肺栓塞

3.經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞

4.劇烈頭痛，腦部血管出問題

5.身體不明原因疼痛，心肌梗塞缺血警訊

6.胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積

7.無症狀

陳欣湄指出，其實很多人會發生第7點「無症狀」，這種是突發性、也是最恐怖的，若在那之前身體有些微狀況，不要因此輕忽，有任何不適一定要前往醫院就醫。