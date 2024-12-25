ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

猝死7前兆！醫嘆：很多人無症狀　他莫名不舒服「90%血管塞死」

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲男子自行騎腳踏車就醫，醫生發現他90%心臟血管全塞住。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

冷氣團一波波，全台傳出多起因低溫猝死的悲劇。家醫科醫師陳欣湄分享，一名男子從白天就出現莫名不適感，直到吃晚餐時症狀加劇，自行騎腳踏車就醫，醫師發現他「90%心臟血管全塞住」，須緊急做心導管手術。她也列出7種猝死前可能發生的徵兆，包括臉色變化、頭頸部大量出汗等，但最可怕的就是無症狀的突發性猝死。

陳欣湄醫師曾在健康2.0節目中分享鬼門關前走一遭的個案。她說明，該名男子晚餐吃到一半突起身出門，不久後妻子就接到急診室來電，告知男子90%心臟血管全塞死，正緊急接受心導管治療，嚇得她趕緊衝到醫院。經了解才得知，該名患者白天就已出現莫名不適感，隨後症狀加劇，決定自行騎著腳踏車就醫，所幸經搶救撿回一命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳欣湄提醒，很多人猝死前，會冒出「不知原因的不舒服」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，要立刻停下手邊事情、盡速就醫，這才是救命的不二法門。

▲▼心臟病,心臟疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲胸部頻繁疼痛或出現不明原因疼痛，都要小心有猝死風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳欣湄也列舉7種猝死前可能發生的徵兆：

1.心臟病發病前，頭、頸、背部大量出汗

2.臉色發黑、發白，需慎防肺栓塞

3.經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞

4.劇烈頭痛，腦部血管出問題

5.身體不明原因疼痛，心肌梗塞缺血警訊

6.胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積

7.無症狀

陳欣湄指出，其實很多人會發生第7點「無症狀」，這種是突發性、也是最恐怖的，若在那之前身體有些微狀況，不要因此輕忽，有任何不適一定要前往醫院就醫。

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

關鍵字： 心導管 急診 醫藥新聞 陳欣湄醫師 溫差 心血管疾病 慢性病 猝逝 前兆 猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

麻疹群聚個案「曾搭雙鐵、北捷」　疾管署公布足跡：接觸者監測18天

11歲童血便數周！竟是「克隆氏症」作祟　醫示警初期難察覺

泌尿道關鍵5數據！感染預防、警示徵兆　權威醫盧星華一次解析

聚餐太熱到外納涼！40歲男下秒腦中風倒地　醫嘆未做1事釀禍

化粧品「新增9項」禁用成分！販售、試用最重可處500萬

不滿衛福部霸凌調查！陳昭姿要求邱泰源道歉未果　怒離席拒審預算

冬天取暖「別做2大NG行為」　留意心血管疾病11大警訊

快訊／麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病　已確診12人

「這5種食物」越吃越醜！不只變胖...皮膚還易乾燥、長皺紋

猝死7前兆！醫嘆：很多人無症狀　他莫名不舒服「90%血管塞死」

讀者迴響

回到最上面