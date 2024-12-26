釋迦的維他命C竟比檸檬高2.9倍！豐富營養素對「孕婦胎兒」皆有益

▲內含豐富維生素B群、維生素C、葉酸和鉀等營養素的釋迦，能助你的健康狀況提升一級！（圖／Unsplash、Pixabay）

文／每日健康

你知道嗎？有一種水果，外表凹凸不平，卻擁有法拉利般的高維生素C含量，讓你的免疫系統像賽車一樣強勁！這就是釋迦，來自熱帶的美味小寶藏，擁有獨特的風味和健康魔法。

釋迦不僅是果味的驚喜盒，內含豐富的維生素B群、維生素C、葉酸和鉀等營養素，讓你的健康狀況提升一級。釋迦的維他命C含量比檸檬還高2.9倍，這意味著你的身體能夠像超級英雄一樣抵擋自由基的侵害。再來看看這個：釋迦中的膳食纖維就像是腸道的健身教練，幫助你保持腸道健康，讓消化系統運作得像一台順暢的跑車。這種維生素B群超級果實，還能讓你充滿活力，像早上喝了一杯特濃咖啡一樣精神奕奕。

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葉酸在釋迦中也扮演著重要角色，特別是對於孕婦來說。想像一下，這種水果就像是胎兒的最佳朋友，協助神經發展，讓寶寶健康成長。別忘了鉀的存在，它可是心臟的最佳拍檔。釋迦中的鉀能調節血壓，讓你的心臟像一位穩健的指揮家，保持良好的節奏。

所以，當你想提升心血管健康時，不妨給自己切一片釋迦。對於糖尿病患者，記得控制在1/4顆以內，讓糖分攝取不超過紅線。

釋迦不僅僅是水果，它是健康的全能選手。從現在開始，將釋迦納入你的日常飲食中，給身體一個溫暖的擁抱吧！這樣的健康選擇，讓我們一起輕鬆享受生活的甜美滋味。

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