微創近視雷射10萬眼見證「大學眼科」全台領先！SMILE Pro 2.0 AI導航新科技領先全球　世界冠軍MVP陳傑憲與奧運金牌李洋雙金認證視界金選

▲大學眼科 SMILE Pro 2.0 微創近視雷射，成運動賽事最佳視力拍檔，10萬眼見證、AI導航，統一獅陳傑憲、陳鏞基、胡智爲、吳承諭共享決勝視角。

生活中心／綜合報導

視力清晰是運動表現的關鍵之一，但對許多熱愛運動的人來說，近視卻常成為最大的阻礙。台灣隊長陳傑憲，過去曾因視力問題影響判斷、錯失接球，接受大學眼科的SMILE Pro 全飛秒近視雷射後，在比賽中表現更亮眼。大學眼科榮譽總院長林丕容醫師表示，大學眼科領先全球率先導入SMILE Pro 2.0，AI導航、微創安全、快速10秒的三大優勢成功為許多運動員、啦啦隊及KOL擺脫近視困擾！

10萬眼見證、全台領先，雙金認證、視界金選！

SMILE微創近視雷射，因微創傷口小、恢復快，獲得許多民眾青睞，今年全球更突破千萬眼，而大學眼科，因術後滿意度及口碑在社群平台持續發酵升溫，全台突破10萬眼案例佔全球1%。台灣蔡司章平達總經理更授予「十萬眼」證書，肯定大學眼科案例數領先全台。大學眼科榮譽總院長林丕容醫師說明，自1997年執行近視雷射手術至今，以新科技、新技術、高安全為民眾提供高品質的醫療服務，大學眼科一直是近視雷射矯正的先驅者，五年前德國原廠進入台灣時，大學眼科是第一家合作的眼科品牌。今年微創近視雷射獲奧運金牌選手李洋及世界棒球賽冠軍隊長陳傑憲的雙金見證！不僅在運動賽事出色的表現讓世界看見台灣，大學眼科也憑藉專業及口碑，讓台灣在全球近視雷射矯正專業中佔有重要的一席之地！





▲蔡司台灣章平達總經理親自授予「十萬眼」證書，肯定大學眼科微創近視雷射案例數全台領先。

▲大學眼科榮譽總院長林丕容醫師說明，大學眼科一直是近視雷射矯正的先驅者，為全台第一家導入SMILE及SMILE Pro 2.0的醫療院所，大學眼科與世界同步，10萬眼見證AI導航新科技。

SMILE Pro 2.0 AI導航新科技，領先全球精準再提升

大學眼科2024年率先導入SMILE Pro 2.0，並全面升級AI導航技術領先全球！中和興南大學眼科院長葉威毅醫師說明，SMILE Pro 2.0優化升級將個人角膜數據和虹膜影像自動串聯至手術平台，再搭配自動散光導航，精準中心定位，並透過內建800萬筆包含亞洲的全球數據庫，結合32年的專業經驗，及微創雷射10萬眼的臨床案例，以AI智能調控雷射參數，提升術後視力表現，「AI導航」、「微創安全」、「快速10秒」的三大近視雷射優勢，不僅運動員、藝人網紅，甚至獲得眼科專家醫師們的青睞。

▲中和興南大學眼科院長葉威毅醫師說明，SMILE Pro 2.0優化升級「AI導航」、「微創安全」、「快速10秒」的三大近視雷射優勢，讓術後效果更精準、術後滿意度再提升。

大學眼科神助攻，陳傑憲終擺脫隱眼困擾！

統一獅隊長陳傑憲分享自己長期配戴隱形眼鏡的困擾，他表示過去在外野守備時，經常因為隱形眼鏡造成眼睛乾澀不適，接受SMILE Pro手術已一年，他開心表示視力相當清晰穩定，不僅能精準判斷球的落點，在夜間賽事也能看得很清楚！統一獅王牌投手胡智爲表示，SMILE Pro 2.0恢復速度很快，術後2天回診視力就達到1.2，非常適合運動員緊湊的訓練行程；同樣身為投手的吳承諭，近視大約500度，但在術前檢查中，意外發現視網膜破孔，經過修補後才接受SMILE Pro 2.0近視雷射，術後視力也恢復到1.2，連散光都一併做了矯正。並表示好險有決定做手術，才發現自己視網膜問題，也呼籲大家一定要定期做檢查！





▲大學眼科榮譽總院長林丕容醫師關心統一獅球員陳傑憲術後感受，陳傑憲表示「後悔」太晚做了，目前接受SMILE Pro手術已一年，再次欣喜表示，視力相當清晰穩定，不僅能精準判斷球的落點，在夜間賽事也能看得很清楚。

遠視、散光、老花同時改善，陳鏞基驚呼CP值太高！

統一獅名將陳鏞基則透露，自己因為遠視合併散光，再加上已經逼近老花的年紀，在檢查時瞭解能夠將遠視、散光以及老花一併矯正，覺得CP值相當高；他也坦承因為遠視的關係，有時候在近距離傳、接球掌握度不是這麼完美，希望透過這次手術讓自己的表現更上一層圓滿連線，因此預計將在今日12/25出席記者會後，立即前往診所進行手術矯正。





▲統一獅球員吳承諭、陳鏞基、胡智爲(由左至右)出席大學眼科SMILE Pro 2.0微創近視雷射10萬眼見證記者會。

破解迷思：誰說眼科醫師不做近視雷射？

桃園大學眼科院長王甯加醫師也分享自身經歷，因為熱愛馬拉松運動，在九年前接受老花近視雷射手術後，不僅擺脫眼鏡的束縛，運動表現更上一層樓，也因同時矯正了老花，這幾年不論看遠看近，都輕鬆自在。王醫師解惑道：「有些民眾會對眼科醫師自己都不做近視雷射手術這點存疑，但主因很可能是個人眼睛條件不適合手術，或對現有視力狀況滿意，並不是對術式本身缺乏信心。實際上，包括王醫師自己以及眾多眼科醫師都相信近視雷射手術的安全性與有效性。」王甯加也分享，自己的妻子是家醫科醫師，妻子的近視雷射也是由他執刀，術後十多年仍保持雙眼1.0的清晰視力。





▲桃園大學眼科院長王甯加醫師分享自身經歷，在九年前接受老花近視雷射手術後擺脫眼鏡的束縛，運動表現更上一層樓，眾多眼科醫師都相信近視雷射手術的安全性與有效性，不論是自己或家人術後十多年仍保持雙眼1.0的清晰視力。

台南尚儒大學眼科副院長林日蘋醫師則表示，醫師執業時需精準判斷病患的病灶，因此清晰的視力至關重要，高度近視的她在意術後恢復期的長短，經詳細檢查評估後選擇SMILE Pro全飛秒近視雷射，術後隔天即恢復1.0，幾乎沒有恢復期，看診及開刀都正常執行。林日蘋也提到，自己重視時尚流行，特殊活動場合時，還可以選配瞳孔放大片做造型，直呼近視雷射是對生活及工作大大加分的時尚選擇。





▲台南尚儒大學眼科林日蘋副院長表示，醫師執業需精準判斷病患的病灶，高度近視在意術後恢復期的長短，SMILE Pro全飛秒近視雷射術後隔天即恢復1.0，幾乎沒有恢復期，看診及開刀都正常執行。

運動、旅遊、時尚新標配！近視、遠視、散光、老花皆可矯正

大學眼科提供多元化的全方位視力矯正方案，從SMILE、SMILE Pro 2.0全飛秒，到FS-LASIK飛秒準分子、植入式微型鏡片等術式，不論是激烈對抗運動、水上運動、一般健身都不用擔心。年底旅遊旺季即將到來，林日蘋也分享近視雷射後出國不用再帶著大小包的隱眼用具，也不擔心長時間配戴的乾澀不適，是旅遊最大的加分。林丕容榮譽總院長提醒，不論是近視、遠視、散光或老花皆可透過微創或LBV景深加強術式，提供民眾最佳的客製化矯正方案，但術前仍需透過大學ｉ精準術前評估的21~25項檢查，根據個人眼睛條件或生活需求，提供最佳的個人化矯正方案。