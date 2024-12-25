孩子「猛咳2周沒好」突高燒！　醫一驗愣：有新感染

▲有孩童咳嗽2周突然發高燒，確診A型流感。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天冷是呼吸道病毒活躍期，兒科醫師陳敬倫透露，最近有家長抱怨孩子感冒一直看不好，咳嗽咳了2周直到昨（24）天又出現發燒症狀，就診一篩竟確診A型流感。醫師表示，發燒是感染初期的症狀之一，因此代表該名孩童又有「新的感染」。他也提醒，感冒咳嗽時不要吃柑橘類水果，以免使症狀加劇。

陳敬倫醫師今日在粉專《臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師》發文分享，有孩子咳了2周未癒，身心俱疲的家長抱怨「感冒一直看不好」，結果昨天突然高燒，帶來看診「一篩A型流感」。他說明，發燒為感染初期的症狀之一，一般不會感冒2周才發燒，所以通常代表有新的感染或產生併發症，如中耳炎、鼻竇炎、肺炎，甚至最近疫情升溫而被傳染流行性感冒。

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陳敬倫指出，感冒咳嗽一直看不好的原因很多，除了反覆得到新的感冒，還有過敏氣喘，併發症如鼻竇炎；此外，家人的二手菸、三手菸的刺激，以及本身患有胃食道逆流的孩子也不少，尤其是大於1歲還在用奶瓶喝夜奶，或太常吃蛋糕甜點、紅茶奶茶、巧克力、高油脂的油炸類食物，都是久咳不癒的關鍵。

▲醫師提醒，柑橘類水果會刺激喉嚨和氣管，加劇咳嗽症狀。（示意圖／視覺中國）

此外，有些民眾為了加快病程恢復速度，會攝取橘子、柳丁等水果以補充維生素C。對此，陳敬倫提醒，感冒咳嗽不要吃橘子、柳丁，因柑橘類水果的果肉含有檸檬酸，會刺激喉嚨與氣管，反而加劇咳嗽症狀。

疾管署副署長曾淑慧24日表示，本季流感季已累計75例死亡，死亡數為近10個流感季最高，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。她提醒，本周就會進入流感流行期，門急診就診人次可能上看10萬，疫情約在春節前後達到高峰，高風險民眾要盡早接種流感疫苗。